Дзюдоистка Гилязова: «Планирую бороться до Олимпиады в Лос-Анджелесе, и на этом все. Дальше нужно выходить замуж, создавать семью»

Дзюдоистка Гилязова: продолжу карьеру до Олимпиады-2028.

Трехкратный призер чемпионатов Европы по дзюдо Сабина Гилязова рассказала, что планирует соревноваться до Олимпиады-2028.

– Вы в дзюдо уже много лет: не раз выигрывали медали крупных турниров, пережили ковид, отстранение, выступали как с флагом, так и без. Вспомните, какой из моментов карьеры был самым счастливым, а когда хотелось все бросить?

– Самый счастливый – когда на взрослом уровне взяла свою первую бронзу чемпионата Европы, это произошло в 2021-м в Лиссабоне. Это был очень важный для меня старт, очень рада была завоевать там медаль. А самый худший, когда хотелось закончить… Не могу сказать, что у меня когда-то были мысли бросить дзюдо.

Когда нас не допустили до Олимпиады в Париже, я очень расстроилась. Но на следующий день без раздумий пошла на тренировку, потому что у меня была набрана хорошая форма. Не знаю, зачем я тогда пошла тренироваться (смеется).

Со временем эмоции подутихли, не было опустошения. Да, мотивация несколько упала, но потом мы поговорили с тренером. Я приняла решение, что хочу дальше бороться, еще до конца не реализовалась в спорте.

– В 2022 году вы отмечали быстротечность карьеры спортсмена, сказали так: «Дзюдоисты обычно выступают лет до 30, а далее уже уходят в тень, но есть разные случаи. Бывало такое, что и после 30 человек может выиграть Олимпиаду. Но это скорее исключение». Вам сейчас 31, и недавно вы впервые взяли серебро чемпионата Европы. Можно ли назвать вашу карьеру тем самым исключением?

– Да, я могу так сказать. «Возрастной» спортсмен – мы их называем «опытными» – должен понимать: если нет прогресса, значит идет регресс. А я считаю, что постоянно прогрессирую.

У кого-то бытует мнение, что после 20 дзюдоист какие-то новые броски, навыки уже не может наработать, борется только на той базе, что заложил раньше. Я же так не считаю, новые броски, новые комбинации стала делать и после 20, и после 25, и после 30. Так что, да, моя карьера – исключение.

– Тот недавний финал в Тбилиси стал для вас скорее разочарованием или придал еще больше мотивации все-таки дойти до мечты?

– Я нисколько не разочаровалась. Все ошибки, которые у меня были, я отработаю. Сейчас у меня цель — чемпионат мира. Год назад я проиграла в схватке за третье место, немного не хватило. Очень замотивировалась взять реванш.

Если говорить глобально — планирую бороться до Игр в Лос-Анджелесе. И на этом все. Потому что я в первую очередь девушка, моя миссия не только спорт. Это просто определенный отрезок в жизни, дальше мне нужно выходить замуж, создавать семью. Спорт рано или поздно должен закончиться, главное – вовремя остановиться, – сказала Гилязова.