Глава Федерации дзюдо России Соловейчик: «В некоторые страны не едем по причине того, что власти не хотят видеть наш флаг. Мы от таких соревнований отказываемся»
Глава Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик рассказал, что российские дзюдоисты могут пропустить турнир в Испании из-за запрета выступать под флагом РФ.
– Чемпионат Европы сложился для нас успешно, сборная России сегодня – одна из лидеров в мире. К этому турниру мы не готовились целенаправленно, соревнования были важными для нас, но в то же время стали тренировочной подготовкой к чемпионату мира, который состоится в октябре в Баку. Результатами чемпионата Европы довольны, там боролись не только лидеры, но и наш резерв. Важно, что мы участвовали с флагом и гимном, это значимый момент. Надеемся, что и в Баку порадуем наших зрителей и любителей дзюдо. Поедут все сильнейшие. Состав определит тренерский штаб.
– Никаких сложностей с выездом не возникнет?
– Нет. Мы и в Европе участвуем. Хотя в некоторые страны не едем по причине того, что власти не хотят видеть наш флаг. Мы от таких соревнований отказываемся.
– Из самого экстраординарного что назовете?
– Турнир в Испании. От него пока не отказались, но, если не будет принято решение федерации, которая поддавливается властями страны, нам придется принимать решение не ехать. Нам не разрешают выступать с флагом.
– А как же решение международных спортивных властей?
– Как видите, не все государства готовы следовать принципам Пьера де Кубертена.
– Безобразие.
– Конечно. Надеюсь, они это осознают. Очень странно выглядит, как наши друзья и коллеги из других стран участвуют под своим флагом и гимном, а нам почему‑то не разрешают. Даже если не брать остальные вопросы, вопрос флага и гимна задает вся нормальная спортивная общественность, обычные люди. Хотя ответственность возлагается на спортивные федерации, мы понимаем, что это вина и ошибка правительства, а не вина и ошибка Федерации дзюдо Испании. Это наша дружественная федерация, у нас хорошие связи, мы принимаем участие в тренировочных и спортивных мероприятиях, они приезжают к нам, – сказал Соловейчик.
Комментарии