  • Спортс
  • Единоборства
  • Новости
  • Глава Федерации дзюдо России Соловейчик: «В некоторые страны не едем по причине того, что власти не хотят видеть наш флаг. Мы от таких соревнований отказываемся»
0

Глава Федерации дзюдо России Соловейчик: «В некоторые страны не едем по причине того, что власти не хотят видеть наш флаг. Мы от таких соревнований отказываемся»

Соловейчик: власти Испании не разрешают нашим дзюдоистам выступать под флагом РФ.

Глава Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик рассказал, что российские дзюдоисты могут пропустить турнир в Испании из-за запрета выступать под флагом РФ.

– Чемпионат Европы сложился для нас успешно, сборная России сегодня – одна из лидеров в мире. К этому турниру мы не готовились целенаправленно, соревнования были важными для нас, но в то же время стали тренировочной подготовкой к чемпионату мира, который состоится в октябре в Баку. Результатами чемпионата Европы довольны, там боролись не только лидеры, но и наш резерв. Важно, что мы участвовали с флагом и гимном, это значимый момент. Надеемся, что и в Баку порадуем наших зрителей и любителей дзюдо. Поедут все сильнейшие. Состав определит тренерский штаб.

– Никаких сложностей с выездом не возникнет?

– Нет. Мы и в Европе участвуем. Хотя в некоторые страны не едем по причине того, что власти не хотят видеть наш флаг. Мы от таких соревнований отказываемся.

– Из самого экстраординарного что назовете?

– Турнир в Испании. От него пока не отказались, но, если не будет принято решение федерации, которая поддавливается властями страны, нам придется принимать решение не ехать. Нам не разрешают выступать с флагом.

– А как же решение международных спортивных властей?

– Как видите, не все государства готовы следовать принципам Пьера де Кубертена.

– Безобразие.

– Конечно. Надеюсь, они это осознают. Очень странно выглядит, как наши друзья и коллеги из других стран участвуют под своим флагом и гимном, а нам почему‑то не разрешают. Даже если не брать остальные вопросы, вопрос флага и гимна задает вся нормальная спортивная общественность, обычные люди. Хотя ответственность возлагается на спортивные федерации, мы понимаем, что это вина и ошибка правительства, а не вина и ошибка Федерации дзюдо Испании. Это наша дружественная федерация, у нас хорошие связи, мы принимаем участие в тренировочных и спортивных мероприятиях, они приезжают к нам, – сказал Соловейчик.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
ФДР
Сергей Соловейчик
дзюдо
Чемпионат мира по дзюдо
чемпионат Европы (дзюдо)
сборная России жен

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Единоборства в Telegram
Материалы по теме
Российские дзюдоисты проведут сбор в Испании 18-22 мая
17 мая, 07:21
Эцио Гамба назначен советником президента Федерации дзюдо России
11 мая, 11:40
🥇 Российские дзюдоисты Тасоев и Старцева победили на турнире Большого шлема в Астане
10 мая, 14:38
Рекомендуем
Главные новости
Путин вручил знак отличия «За наставничество» сыну своего тренера по дзюдо
вчера, 15:18
Дзюдоистка Гилязова: «Планирую бороться до Олимпиады в Лос-Анджелесе, и на этом все. Дальше нужно выходить замуж, создавать семью»
вчера, 14:47
Михаил Дегтярев: «Надо вернуть Россию, Беларусь и перевернуть эту позорную страницу санкций по политическим мотивам»
19 мая, 15:19
Российские самбисты завоевали семь золотых медалей во второй день чемпионата Европы в Тбилиси
17 мая, 17:45
Российские дзюдоисты проведут сбор в Испании 18-22 мая
17 мая, 07:21
Российские спортсмены выиграли шесть золотых медалей в первый день чемпионата Европы по самбо
16 мая, 17:55
Российские каратисты в полном составе выступят на чемпионате Европы в Германии
16 мая, 11:35
Чемпионат Европы по тхэквондо в Германии пройдет без российских спортсменов из-за невыдачи виз
13 мая, 08:08
Путин распорядился принять дополнительные меры по популяризации самбо
12 мая, 14:38
Эцио Гамба назначен советником президента Федерации дзюдо России
11 мая, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Мы не выпали из международной конкуренции, несмотря на беспрецедентное давление». Карелин о победе дзюдоиста Чопанова на чемпионате Европы
16 апреля, 19:24
13-летний самбист скончался после тренировки в Воронежской области
18 сентября 2025, 15:13
Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо
21 ноября 2024, 12:37
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
22 августа 2024, 20:13
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 09:25
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
9 февраля 2024, 08:27
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
10 октября 2023, 11:25
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
27 июня 2023, 16:48
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
2 июня 2023, 06:41
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»
6 мая 2023, 18:59
Рекомендуем