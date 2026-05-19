Глава Федерации дзюдо России Соловейчик: «В некоторые страны не едем по причине того, что власти не хотят видеть наш флаг. Мы от таких соревнований отказываемся»

Соловейчик: власти Испании не разрешают нашим дзюдоистам выступать под флагом РФ.

Глава Федерации дзюдо России (ФДР ) Сергей Соловейчик рассказал, что российские дзюдоисты могут пропустить турнир в Испании из-за запрета выступать под флагом РФ.

– Чемпионат Европы сложился для нас успешно, сборная России сегодня – одна из лидеров в мире. К этому турниру мы не готовились целенаправленно, соревнования были важными для нас, но в то же время стали тренировочной подготовкой к чемпионату мира, который состоится в октябре в Баку. Результатами чемпионата Европы довольны, там боролись не только лидеры, но и наш резерв. Важно, что мы участвовали с флагом и гимном, это значимый момент. Надеемся, что и в Баку порадуем наших зрителей и любителей дзюдо. Поедут все сильнейшие. Состав определит тренерский штаб.

– Никаких сложностей с выездом не возникнет?

– Нет. Мы и в Европе участвуем. Хотя в некоторые страны не едем по причине того, что власти не хотят видеть наш флаг. Мы от таких соревнований отказываемся.

– Из самого экстраординарного что назовете?

– Турнир в Испании. От него пока не отказались, но, если не будет принято решение федерации, которая поддавливается властями страны, нам придется принимать решение не ехать. Нам не разрешают выступать с флагом.

– А как же решение международных спортивных властей?

– Как видите, не все государства готовы следовать принципам Пьера де Кубертена.

– Безобразие.

– Конечно. Надеюсь, они это осознают. Очень странно выглядит, как наши друзья и коллеги из других стран участвуют под своим флагом и гимном, а нам почему‑то не разрешают. Даже если не брать остальные вопросы, вопрос флага и гимна задает вся нормальная спортивная общественность, обычные люди. Хотя ответственность возлагается на спортивные федерации, мы понимаем, что это вина и ошибка правительства, а не вина и ошибка Федерации дзюдо Испании. Это наша дружественная федерация, у нас хорошие связи, мы принимаем участие в тренировочных и спортивных мероприятиях, они приезжают к нам, – сказал Соловейчик.