  • Спортс
  • Единоборства
  • Новости
  • Михаил Дегтярев: «Надо вернуть Россию, Беларусь и перевернуть эту позорную страницу санкций по политическим мотивам»
0

Михаил Дегтярев: «Надо вернуть Россию, Беларусь и перевернуть эту позорную страницу санкций по политическим мотивам»

Дегтярев: надо вернуть Россию, Беларусь и перевернуть позорную страницу санкций.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал решение Международной федерации тайского бокса допустить россиян до турниров с флагом и гимном.

«Тайский бокс у нас в России очень популярен. Недавно в Москве в Минспорте мы встречались с руководством Международной федерации муайтай. Они организовывали большое мероприятие. Матчевая встреча Россия – Таиланд проходила в Москве. У нас хороший контакт, мы с ними работаем. Здравый смысл восторжествовал. Я благодарю эту федерацию за решение в пользу целостности спорта и справедливости.

Любые санкции в спорте – путь в никуда. С дискриминацией должно быть покончено. Мы выступаем за то, чтобы выступали все страны вне зависимости от политической конъюнктуры. На призывы исключать из мирового спорта мы отрицательно реагируем. Надо вернуть Россию, Беларусь и перевернуть эту позорную страницу санкций по политическим мотивам», – сказал Дегтярев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная Беларуси жен
тайский бокс
Министерство спорта России
logoсборная Беларуси
logoПолитика
logoОлимпийская сборная России
logoМихаил Дегтярев
отстранение и возвращение России

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Вернут, ты сначала попроси верховного остановить сво и нас вернут
ОтветOnlyDendy
Вернут, ты сначала попроси верховного остановить сво и нас вернут
Комментарий скрыт
ОтветАлександр Сачков
Комментарий скрыт
всё четко по плану
Позитивный человек всë таки этот Дегтярёв. Немного туповат, правда. Но зато всегда на позитиве.
ОтветЛемур
Верни...
Так новость, собственно, и повествует об одном из шагов по возвращению - в муай-тай.
языком чесать горазд. пока не видно никаких подвижек у биатлонистов, хоккеистов, футболистов. возвращай. займись делом, а не балабольством.
ОтветSTAVRsSC
языком чесать горазд. пока не видно никаких подвижек у биатлонистов, хоккеистов, футболистов. возвращай. займись делом, а не балабольством.
Эти виды спорта политические
ОтветSTAVRsSC
языком чесать горазд. пока не видно никаких подвижек у биатлонистов, хоккеистов, футболистов. возвращай. займись делом, а не балабольством.
Как раз ВИДНЫ подвижки. Уже много федераций наших допустило, и несколько уже с флагом и гимном.
«Надо отменить все санкции без исключения, что перевернуть и эту позорную страницу! Любые санкции в экономике - путь в никуда для нашей самой миролюбивой страны в мире» - ещё чуть позже добавил президент России Путин В. В. :)
ОтветAlex.K71
«Надо отменить все санкции без исключения, что перевернуть и эту позорную страницу! Любые санкции в экономике - путь в никуда для нашей самой миролюбивой страны в мире» - ещё чуть позже добавил президент России Путин В. В. :)
Вы страну с государством, точнее с правящим режимом попутали.
ОтветAlex.K71
«Надо отменить все санкции без исключения, что перевернуть и эту позорную страницу! Любые санкции в экономике - путь в никуда для нашей самой миролюбивой страны в мире» - ещё чуть позже добавил президент России Путин В. В. :)
Он бы сказал надо вначале устранить первопричину санкций, а для это нужен небольшой экскурс в историю.
Ну так возвращай!!!!!!!!!! Ты вроде министр спорта!!!!!!! У тебя все полномочия!!!! Делай!!!!!
ОтветОлег Воробьев_1116786979
Ну так возвращай!!!!!!!!!! Ты вроде министр спорта!!!!!!! У тебя все полномочия!!!! Делай!!!!!
А он и делает это. В лесу живешь, раз не знаешь, что происходит?
Возвращайте.
Так верни, сколько можно воздух сотрясать пустыми лозунгами!!! Это тебе не лимит ужесточять.
Ответazax
Так верни, сколько можно воздух сотрясать пустыми лозунгами!!! Это тебе не лимит ужесточять.
Так он и возвращает. Или ты до сих пор не замечаешь этого? глаза раскрой и уши
Если что, Он в нулевые говорил своим ртом, что соседняя страна имеет права вступать в НАТО.
Пора б, Михаил, понимать последовательность в сказанном и последствиях.
Даже Беларусь правильно назвал. Или это спортс отредачил?
Единоборства в Telegram
Материалы по теме
Международная федерация тайского бокса допустила россиян до турниров с флагом и гимном
19 мая, 11:05
Михаил Дегтярев: «МОК находится под давлением Запада. Тех, кто на рычагах и на рулях в мировом спорте, надо пожалеть и поддержать. Сердце у России большое»
19 мая, 08:59
Михаил Дегтярев: «В общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 федераций»
18 мая, 06:32
Рекомендуем
Главные новости
Путин вручил знак отличия «За наставничество» сыну своего тренера по дзюдо
вчера, 15:18
Дзюдоистка Гилязова: «Планирую бороться до Олимпиады в Лос-Анджелесе, и на этом все. Дальше нужно выходить замуж, создавать семью»
вчера, 14:47
Глава Федерации дзюдо России Соловейчик: «В некоторые страны не едем по причине того, что власти не хотят видеть наш флаг. Мы от таких соревнований отказываемся»
19 мая, 18:39
Российские самбисты завоевали семь золотых медалей во второй день чемпионата Европы в Тбилиси
17 мая, 17:45
Российские дзюдоисты проведут сбор в Испании 18-22 мая
17 мая, 07:21
Российские спортсмены выиграли шесть золотых медалей в первый день чемпионата Европы по самбо
16 мая, 17:55
Российские каратисты в полном составе выступят на чемпионате Европы в Германии
16 мая, 11:35
Чемпионат Европы по тхэквондо в Германии пройдет без российских спортсменов из-за невыдачи виз
13 мая, 08:08
Путин распорядился принять дополнительные меры по популяризации самбо
12 мая, 14:38
Эцио Гамба назначен советником президента Федерации дзюдо России
11 мая, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Мы не выпали из международной конкуренции, несмотря на беспрецедентное давление». Карелин о победе дзюдоиста Чопанова на чемпионате Европы
16 апреля, 19:24
13-летний самбист скончался после тренировки в Воронежской области
18 сентября 2025, 15:13
Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо
21 ноября 2024, 12:37
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
22 августа 2024, 20:13
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 09:25
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
9 февраля 2024, 08:27
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
10 октября 2023, 11:25
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
27 июня 2023, 16:48
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
2 июня 2023, 06:41
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»
6 мая 2023, 18:59
Рекомендуем