Российские самбисты завоевали семь золотых медалей во второй день чемпионата Европы в Тбилиси. 

Россияне выиграли 7 золотых медалей во второй день чемпионата Европы по самбо.

У женщин в весовой категории до 54 кг Эльмира Кахраманова победила в финале украинку Снежану Плиш. В категории до 65 кг Екатерина Дорошенко выиграла в финале у Даниэлы Ждан из Беларуси. В категории до 80 кг первой стала россиянка Дарья Речкалова, победившая украинку Галину Ковальскую.

В мужском спортивном самбо Андрей Корнеев стал первым в категории до 71 кг, одолев в финале украинца Романа Труща. Аслан Джиоев взял золото в категории свыше 98 кг, победив представителя Латвии Виктора Реско. В категории до 58 кг Вадим Дедов взял бронзу.

У мужчин в боевом самбо золото взял Шейх-Мансур Хабибулаев, который в категории до 64 кг победил в финале представителя Армении Маиса Нерсесяна. В весе до 98 кг победу одержал Магомед Гасанов, победивший представителя Армении Леонида Меликяна. В категории до 79 кг бронзу завоевал Али Куржев.

Чемпионат Европы по самбо завершился 17 мая. Российские спортсмены выступили на турнире с флагом и гимном.

По итогам соревнований россияне выиграли общекомандный медальный зачет. На счету российской команды 13 золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали.