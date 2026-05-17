0

Российские дзюдоисты проведут сбор в Испании 18-22 мая

Российские дзюдоисты проведут сбор в Испании.

Сборная России по дзюдо проведет международный учебно-тренировочный сбор в испанском Бенидорме с 18 по 22 мая.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России.

«Для спортсменов высшего уровня международное набарывание – необходимость. Чем сильнее оппоненты на тренировках, тем лучше. Разнообразие соперников обязательно учитывается в планировании на год и на весь олимпийский цикл. В прошлом году команда уже ездила в Бенидорм – понравилось, и в этом году едем снова. В составе команды будут все лидеры плюс все, кто претендует ими стать. Этот сбор – один из важнейших этапов подготовки», – сказал главный тренер сборной России Дмитрий Морозов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федерация дзюдо России
logoсборная России
дзюдо
ФДР
Дмитрий Морозов
сборная России жен

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Единоборства в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Глава Федерации дзюдо России Соловейчик: «В некоторые страны не едем по причине того, что власти не хотят видеть наш флаг. Мы от таких соревнований отказываемся»
вчера, 18:39
Михаил Дегтярев: «Надо вернуть Россию, Беларусь и перевернуть эту позорную страницу санкций по политическим мотивам»
вчера, 15:19
Российские самбисты завоевали семь золотых медалей во второй день чемпионата Европы в Тбилиси
17 мая, 17:45
Российские спортсмены выиграли шесть золотых медалей в первый день чемпионата Европы по самбо
16 мая, 17:55
Российские каратисты в полном составе выступят на чемпионате Европы в Германии
16 мая, 11:35
Чемпионат Европы по тхэквондо в Германии пройдет без российских спортсменов из-за невыдачи виз
13 мая, 08:08
Путин распорядился принять дополнительные меры по популяризации самбо
12 мая, 14:38
Эцио Гамба назначен советником президента Федерации дзюдо России
11 мая, 11:40
🥇 Российские дзюдоисты Тасоев и Старцева победили на турнире Большого шлема в Астане
10 мая, 14:38
Дмитрий Морозов возглавил сборную России по дзюдо
9 мая, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Мы не выпали из международной конкуренции, несмотря на беспрецедентное давление». Карелин о победе дзюдоиста Чопанова на чемпионате Европы
16 апреля, 19:24
13-летний самбист скончался после тренировки в Воронежской области
18 сентября 2025, 15:13
Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо
21 ноября 2024, 12:37
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
22 августа 2024, 20:13
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 09:25
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
9 февраля 2024, 08:27
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
10 октября 2023, 11:25
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
27 июня 2023, 16:48
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
2 июня 2023, 06:41
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»
6 мая 2023, 18:59
Рекомендуем