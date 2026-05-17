Российские дзюдоисты проведут сбор в Испании 18-22 мая

Российские дзюдоисты проведут сбор в Испании.

Сборная России по дзюдо проведет международный учебно-тренировочный сбор в испанском Бенидорме с 18 по 22 мая.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России.

«Для спортсменов высшего уровня международное набарывание – необходимость. Чем сильнее оппоненты на тренировках, тем лучше. Разнообразие соперников обязательно учитывается в планировании на год и на весь олимпийский цикл. В прошлом году команда уже ездила в Бенидорм – понравилось, и в этом году едем снова. В составе команды будут все лидеры плюс все, кто претендует ими стать. Этот сбор – один из важнейших этапов подготовки», – сказал главный тренер сборной России Дмитрий Морозов.