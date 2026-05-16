Российские каратисты в полном составе выступят на чемпионате Европы в Германии

Российские каратисты выступят на чемпионате Европы в полном составе.

Все российские спортсмены, заявленные на чемпионат Европы по карате в Германии, получили шенгенские визы.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации карате России (ФКР). Чемпионат Европы пройдет с 20 по 24 мая во Франкфурте-на-Майне.

«Все наши спортсмены и тренеры получили визы. Команда вылетит на соревнования в ночь с 17 на 18 мая прямо со сборов, которые сейчас проходят на подмосковной базе «Озеро Круглое».

Спортсмены заявлены во всех весах и категориях, включая командные турниры. В заявку на турнир вошли 22 атлета, включая двоих, кто будет выступать в паралимпийских дисциплинах, россияне будут выходить на татами под флагом Европейской конфедерации карате», – заявили в федерации.