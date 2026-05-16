0

Российские каратисты в полном составе выступят на чемпионате Европы в Германии

Российские каратисты выступят на чемпионате Европы в полном составе.

Все российские спортсмены, заявленные на чемпионат Европы по карате в Германии, получили шенгенские визы.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации карате России (ФКР). Чемпионат Европы пройдет с 20 по 24 мая во Франкфурте-на-Майне.

«Все наши спортсмены и тренеры получили визы. Команда вылетит на соревнования в ночь с 17 на 18 мая прямо со сборов, которые сейчас проходят на подмосковной базе «Озеро Круглое».

Спортсмены заявлены во всех весах и категориях, включая командные турниры. В заявку на турнир вошли 22 атлета, включая двоих, кто будет выступать в паралимпийских дисциплинах, россияне будут выходить на татами под флагом Европейской конфедерации карате», – заявили в федерации. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
чемпионат Европы
сборная России по каратэ (жен)
Федерация карате России
сборная России по каратэ
карате

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Единоборства в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат Европы по тхэквондо в Германии пройдет без российских спортсменов из-за невыдачи виз
13 мая, 08:08
Тизер-трейлер спортивного фильма «Малыш-каратист». Премьера – 25 июня
17 апреля, 15:43Видео
Хэмилтон взял урок у постановщика боевых сцен из «Убить Билла»: «Вернулся в додзе. Напомнило, как занимался карате в детстве»
25 марта, 18:01Фото
Рекомендуем
Главные новости
Российские самбисты завоевали семь золотых медалей во второй день чемпионата Европы в Тбилиси
вчера, 17:45
Российские дзюдоисты проведут сбор в Испании 18-22 мая
вчера, 07:21
Российские спортсмены выиграли шесть золотых медалей в первый день чемпионата Европы по самбо
16 мая, 17:55
Чемпионат Европы по тхэквондо в Германии пройдет без российских спортсменов из-за невыдачи виз
13 мая, 08:08
Путин распорядился принять дополнительные меры по популяризации самбо
12 мая, 14:38
Эцио Гамба назначен советником президента Федерации дзюдо России
11 мая, 11:40
🥇 Российские дзюдоисты Тасоев и Старцева победили на турнире Большого шлема в Астане
10 мая, 14:38
Дмитрий Морозов возглавил сборную России по дзюдо
9 мая, 13:57
Российский дзюдоист Лаврентьев завоевал золото на турнире Большого шлема в Астане, Лилуашвили взяла серебро
9 мая, 13:17
🥈 Российский дзюдоист Керимов завоевал серебро на турнире Большого шлема в Астане
8 мая, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Мы не выпали из международной конкуренции, несмотря на беспрецедентное давление». Карелин о победе дзюдоиста Чопанова на чемпионате Европы
16 апреля, 19:24
13-летний самбист скончался после тренировки в Воронежской области
18 сентября 2025, 15:13
Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо
21 ноября 2024, 12:37
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
22 августа 2024, 20:13
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 09:25
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
9 февраля 2024, 08:27
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
10 октября 2023, 11:25
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
27 июня 2023, 16:48
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
2 июня 2023, 06:41
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»
6 мая 2023, 18:59
Рекомендуем