Чемпионат Европы по тхэквондо в Германии пройдет без российских спортсменов из-за невыдачи виз

Россияне пропустят чемпионат Европы по тхэквондо в Мюнхене из-за невыдачи виз.

Российские тхэквондисты вынуждены пропустить чемпионат Европы в Мюнхене из-за отсутствия виз, сообщил олимпийский чемпион Токио-2020 Владислав Ларин.

Турнир проходит в Мюнхене с 11 по 14 мая. Российская сторона подала требуемые документы в установленные сроки, но консульство Германии в Москве до сих пор не выдало необходимые документы с визами.

«Чемпионат Европы идет уже третий день. И даже если сегодня спортсмены, выступающие 14 мая, чисто гипотетически получили бы паспорта с визами, то надо было срочно покупать билеты и согласовывать с организаторами возможность взвешиваться в день выступления.

Но я не знаю, насколько это реально. И в текущей ситуации чемпионат Европы железно пройдет без российских спортсменов», – сказал Ларин.