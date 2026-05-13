1

Чемпионат Европы по тхэквондо в Германии пройдет без российских спортсменов из-за невыдачи виз

Россияне пропустят чемпионат Европы по тхэквондо в Мюнхене из-за невыдачи виз.

Российские тхэквондисты вынуждены пропустить чемпионат Европы в Мюнхене из-за отсутствия виз, сообщил олимпийский чемпион Токио-2020 Владислав Ларин.

Турнир проходит в Мюнхене с 11 по 14 мая. Российская сторона подала требуемые документы в установленные сроки, но консульство Германии в Москве до сих пор не выдало необходимые документы с визами.

«Чемпионат Европы идет уже третий день. И даже если сегодня спортсмены, выступающие 14 мая, чисто гипотетически получили бы паспорта с визами, то надо было срочно покупать билеты и согласовывать с организаторами возможность взвешиваться в день выступления.

Но я не знаю, насколько это реально. И в текущей ситуации чемпионат Европы железно пройдет без российских спортсменов», – сказал Ларин. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Владислав Ларин
чемпионат Европы
тхэквондо
logoсборная России
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Единоборства в Telegram
Материалы по теме
Российский тхэквондист Исмаилов победил на чемпионате мира среди юниоров
16 апреля, 15:17
Максим Храмцов: «МОК манипулировал World Taekwondо, их поставили в условия, когда они вынуждены были просить нас сняться с соревнований»
27 марта, 14:23
Олимпийский чемпион Храмцов будет избираться в Тюменскую областную думу от «Единой России»
27 марта, 10:43
Рекомендуем
Главные новости
Путин распорядился принять дополнительные меры по популяризации самбо
12 мая, 14:38
Эцио Гамба назначен советником президента Федерации дзюдо России
11 мая, 11:40
🥇 Российские дзюдоисты Тасоев и Старцева победили на турнире Большого шлема в Астане
10 мая, 14:38
Дмитрий Морозов возглавил сборную России по дзюдо
9 мая, 13:57
Российский дзюдоист Лаврентьев завоевал золото на турнире Большого шлема в Астане, Лилуашвили взяла серебро
9 мая, 13:17
🥈 Российский дзюдоист Керимов завоевал серебро на турнире Большого шлема в Астане
8 мая, 14:25
Мурад Чопанов: «Олимпийское золото – главная цель. Уверен, что это мне по силам»
4 мая, 09:50
Дзюдоист Лорсанов победил на турнире Большого шлема в Душанбе
3 мая, 12:51
🥈 🥉 Российский дзюдоист Галстян завоевал серебро на турнире Большого шлема в Душанбе, Лаврентьев взял бронзу
2 мая, 13:59
Российские дзюдоисты Блиев и Мухина победили на турнире Большого шлема в Душанбе
1 мая, 15:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Мы не выпали из международной конкуренции, несмотря на беспрецедентное давление». Карелин о победе дзюдоиста Чопанова на чемпионате Европы
16 апреля, 19:24
13-летний самбист скончался после тренировки в Воронежской области
18 сентября 2025, 15:13
Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо
21 ноября 2024, 12:37
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
22 августа 2024, 20:13
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 09:25
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
9 февраля 2024, 08:27
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
10 октября 2023, 11:25
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
27 июня 2023, 16:48
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
2 июня 2023, 06:41
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»
6 мая 2023, 18:59
Рекомендуем