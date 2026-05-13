Чемпионат Европы по тхэквондо в Германии пройдет без российских спортсменов из-за невыдачи виз
Россияне пропустят чемпионат Европы по тхэквондо в Мюнхене из-за невыдачи виз.
Российские тхэквондисты вынуждены пропустить чемпионат Европы в Мюнхене из-за отсутствия виз, сообщил олимпийский чемпион Токио-2020 Владислав Ларин.
Турнир проходит в Мюнхене с 11 по 14 мая. Российская сторона подала требуемые документы в установленные сроки, но консульство Германии в Москве до сих пор не выдало необходимые документы с визами.
«Чемпионат Европы идет уже третий день. И даже если сегодня спортсмены, выступающие 14 мая, чисто гипотетически получили бы паспорта с визами, то надо было срочно покупать билеты и согласовывать с организаторами возможность взвешиваться в день выступления.
Но я не знаю, насколько это реально. И в текущей ситуации чемпионат Европы железно пройдет без российских спортсменов», – сказал Ларин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем