Итальянец Эцио Гамба назначен советником президента Федерации дзюдо России.

Итальянский тренер Эцио Гамба назначен советником президента Федерации дзюдо России (ФДР). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Эцио – один из лучших специалистов мира и при этом человек, который очень хорошо знает Россию: регионы, тренеров, специфику нашей работы. Он понимает, что нужно делать, чтобы прибавлять. Его опыт, его взгляд на дзюдо важен для всех нас. Убежден, что это решение принесет пользу и сборной, и всей системе подготовки», – сказал президент ФДР Сергей Соловейчик.

Гамбе 67 лет, он олимпийский чемпион Москвы-1980. С 2008 по 2013 год работал главным тренером сборной России, а с 2013 по 2024 год – генеральным менеджером. Является заслуженным тренером РФ.