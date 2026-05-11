Эцио Гамба назначен советником президента Федерации дзюдо России
Итальянец Эцио Гамба назначен советником президента Федерации дзюдо России.
Итальянский тренер Эцио Гамба назначен советником президента Федерации дзюдо России (ФДР). Об этом сообщила пресс-служба организации.
Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Эцио – один из лучших специалистов мира и при этом человек, который очень хорошо знает Россию: регионы, тренеров, специфику нашей работы. Он понимает, что нужно делать, чтобы прибавлять. Его опыт, его взгляд на дзюдо важен для всех нас. Убежден, что это решение принесет пользу и сборной, и всей системе подготовки», – сказал президент ФДР Сергей Соловейчик.
Гамбе 67 лет, он олимпийский чемпион Москвы-1980. С 2008 по 2013 год работал главным тренером сборной России, а с 2013 по 2024 год – генеральным менеджером. Является заслуженным тренером РФ.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федерация дзюдо России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем