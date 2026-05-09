Дмитрий Морозов возглавил сборную России по дзюдо

Новым тренером сборной России по дзюдо стал Дмитрий Морозов.

Призер чемпионата Европы по дзюдо, участник Олимпиады-2000 Дмитрий Морозов возглавил национальную команду. 

Об этом сообщается на сайте Федерации дзюдо России. Морозов сменил на этом посту Виталия Макарова, покинувшего должность по личным обстоятельствам.

«Виталий Валерьевич Макаров – чемпион мира, много лет проработавший в тренерском штабе и возглавлявший команду, – принял решение покинуть пост по личным обстоятельствам. Президиум Федерации его просьбу удовлетворил, поблагодарив за все сделанное для команды, пожелав ему самого лучшего.

Новым главным тренером назначен Дмитрий Евгеньевич Морозов – человек, который сегодня руководит резервом и имеет большой опыт работы в команде, в том числе под руководством Эцио Гамба. И сейчас он постоянно работает бок о бок со сборной.

Мы убеждены: олимпийский опыт Дмитрия Евгеньевича, его профессионализм и человеческие качества позволят сделать следующий шаг в развитии нашего олимпийского дзюдо», – заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФДР
