Российский дзюдоист Лаврентьев завоевал золото на турнире Большого шлема в Астане, Лилуашвили взяла серебро
Дзюдоист Лаврентьев завоевал золото на турнире Большого шлема.
Российский дзюдоист Данил Лаврентьев одержал победу на турнире Большого шлема в Астане.
В финальной схватке в весовой категории до 73 кг россиянин победил представителя Италии Фабио Базиле.
В соревнованиях женщин россиянка Дали Лилуашвили стала серебряным призером в категории до 63 кг, уступив в финале Энхриилен Лхагватоо из Монголии.
Ранее бронзовые медали в Астане завоевали Кристина Дудина (весовая категория до 48 кг), Лилия Нугаева (до 52 кг) и Рамазан Абдулаев (до 66 кг), серебро взял Сайгид Керимов (до 66 кг).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс″
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем