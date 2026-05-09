  • Спортс
  • Единоборства
  • Новости
  • Российский дзюдоист Лаврентьев завоевал золото на турнире Большого шлема в Астане, Лилуашвили взяла серебро
0

Российский дзюдоист Лаврентьев завоевал золото на турнире Большого шлема в Астане, Лилуашвили взяла серебро

Дзюдоист Лаврентьев завоевал золото на турнире Большого шлема.

Российский дзюдоист Данил Лаврентьев одержал победу на турнире Большого шлема в Астане.

В финальной схватке в весовой категории до 73 кг россиянин победил представителя Италии Фабио Базиле.

В соревнованиях женщин россиянка Дали Лилуашвили стала серебряным призером в категории до 63 кг, уступив в финале Энхриилен Лхагватоо из Монголии.

Ранее бронзовые медали в Астане завоевали Кристина Дудина (весовая категория до 48 кг), Лилия Нугаева (до 52 кг) и Рамазан Абдулаев (до 66 кг), серебро взял Сайгид Керимов (до 66 кг).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс″
logoсборная России
сборная России жен
Большой шлем
Данил Лаврентьев
дзюдо
Дали Лилуашвили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Единоборства в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Эцио Гамба назначен советником президента Федерации дзюдо России
вчера, 11:40
🥇 Российские дзюдоисты Тасоев и Старцева победили на турнире Большого шлема в Астане
10 мая, 14:38
Дмитрий Морозов возглавил сборную России по дзюдо
9 мая, 13:57
🥈 Российский дзюдоист Керимов завоевал серебро на турнире Большого шлема в Астане
8 мая, 14:25
Мурад Чопанов: «Олимпийское золото – главная цель. Уверен, что это мне по силам»
4 мая, 09:50
Дзюдоист Лорсанов победил на турнире Большого шлема в Душанбе
3 мая, 12:51
🥈 🥉 Российский дзюдоист Галстян завоевал серебро на турнире Большого шлема в Душанбе, Лаврентьев взял бронзу
2 мая, 13:59
Российские дзюдоисты Блиев и Мухина победили на турнире Большого шлема в Душанбе
1 мая, 15:20
Владимир Путин вручил орден Почета коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга
27 апреля, 13:33
Тимур Арбузов: «Олимпиада – основная цель, основная мечта, она всегда в голове крутится»
21 апреля, 07:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Мы не выпали из международной конкуренции, несмотря на беспрецедентное давление». Карелин о победе дзюдоиста Чопанова на чемпионате Европы
16 апреля, 19:24
13-летний самбист скончался после тренировки в Воронежской области
18 сентября 2025, 15:13
Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо
21 ноября 2024, 12:37
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
22 августа 2024, 20:13
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 09:25
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
9 февраля 2024, 08:27
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
10 октября 2023, 11:25
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
27 июня 2023, 16:48
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
2 июня 2023, 06:41
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»
6 мая 2023, 18:59
Рекомендуем