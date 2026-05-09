Российский дзюдоист Лаврентьев завоевал золото на турнире Большого шлема в Астане, Лилуашвили взяла серебро

Дзюдоист Лаврентьев завоевал золото на турнире Большого шлема.

Российский дзюдоист Данил Лаврентьев одержал победу на турнире Большого шлема в Астане.

В финальной схватке в весовой категории до 73 кг россиянин победил представителя Италии Фабио Базиле.

В соревнованиях женщин россиянка Дали Лилуашвили стала серебряным призером в категории до 63 кг, уступив в финале Энхриилен Лхагватоо из Монголии.

Ранее бронзовые медали в Астане завоевали Кристина Дудина (весовая категория до 48 кг), Лилия Нугаева (до 52 кг) и Рамазан Абдулаев (до 66 кг), серебро взял Сайгид Керимов (до 66 кг).