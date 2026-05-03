Дзюдоист Лорсанов победил на турнире Большого шлема в Душанбе.

Российский дзюдоист Мансур Лорсанов выиграл золото на турнире Большого шлема в Душанбе.

В финальной схватке в весовой категории до 90 кг он одолел представителя Греции Федора Целиди.

Российские спортсмены выступают на турнире с национальной символикой.