🥈 🥉 Российский дзюдоист Галстян завоевал серебро на турнире Большого шлема в Душанбе, Лаврентьев взял бронзу

Россиянин Галстян взял серебро на турнире Большого шлема по дзюдо в Душанбе.

В финале в весовой категории до 73 кг он уступил Мухиддину Асадуллоеву из Таджикистана.

Бронзовые медали в этой категории взяли россиянин Данил Лаврентьев и Рашид Мамедалиев из Азербайджана.

Российские спортсмены выступают под национальным флагом.