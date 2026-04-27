Владимир Путин вручил орден Почета коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга

Президент РФ Владимир Путин вручил орден Почета коллективу региональной федерации дзюдо Санкт-Петербурга.

«Я очень рад вручить коллективу региональной федерации дзюдо Санкт-Петербурга орден Почета. Эта действительно высокая государственная награда заслужена по праву.

Ваша общественная организация – в числе наиболее активных участников масштабной работы по развитию спортивной сферы, продвижению ценностей физической культуры, здорового образа жизни», – сказал глава государства.



Путин отметил, что о достижениях федерации говорят успехи петербургских дзюдоистов, которые на протяжении многих десятилетий входят в число сильнейших в стране и в мире.

«Представители Санкт-Петербурга составляют костяк и юношеских, и юниорских, и взрослых сборных команд России по дзюдо, и нередко их выступления обеспечивают высокие места в командных зачетах. Так было на турнире Большого шлема в ноябре в Абу-Даби и на недавнем чемпионате Европы в Тбилиси. Уверен, наши дзюдоисты подтвердят статус сильнейших и на предстоящих отборах на Олимпиаду 2028 года», – добавил президент.