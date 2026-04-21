Тимур Арбузов: «Олимпиада – основная цель, основная мечта, она всегда в голове крутится»

Арбузову 22 года, он является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы по дзюдо в категории до 81 кг.

18 апреля в финальной схватке на ЧЕ-2026 он одолел трехкратного чемпиона мира грузина Тато Григалашвили.

«Дай бог, получится попасть на чемпионат мира, он будет в октябре, еще нужно будет побороться. Времени еще много, сейчас задача — работать, грамотно подвести себя к нему, бороться хорошо.

Мы были на турнире неделю, поэтому особо не заскучал, но соскучился по родным, до этого ведь мы еще были на сборах в Нальчике. Получается, что дома где-то месяц не был, хочется поскорее увидеться со своими близкими и друзьями.

Конечно, в планах есть Олимпиада, это основная цель, основная мечта, она всегда в голове крутится», — сказал Арбузов.

В России расцвел топовый дзюдоист. 22-летний Тимур Арбузов – царь своей категории

