Тамерлан Башаев снялся с чемпионата Европы из-за травмы
Призер Олимпиады дзюдоист Башаев снялся с чемпионата Европы из-за травмы.
Бронзовый призер Олимпиады-2020 по дзюдо Тамерлан Башаев снялся с чемпионата Европы в Тбилиси.
«Тамерлан Башаев травмировался сегодня на тренировке – повредил руку. Завтра он не выступит», – сообщил главный тренер сборной Виталий Макаров.
Башаев выступает в весовой категории свыше 100 кг. Завтра пройдет заключительный день чемпионата Европы.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
