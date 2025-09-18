Тамерлан Башаев снялся с чемпионата Европы из-за травмы

Призер Олимпиады дзюдоист Башаев снялся с чемпионата Европы из-за травмы.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 по дзюдо Тамерлан Башаев снялся с чемпионата Европы в Тбилиси.

«Тамерлан Башаев травмировался сегодня на тренировке – повредил руку. Завтра он не выступит», – сообщил главный тренер сборной Виталий Макаров.

Башаев выступает в весовой категории свыше 100 кг. Завтра пройдет заключительный день чемпионата Европы.