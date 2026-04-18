Мадина Таймазова: «Хотела выиграть чемпионат Европы, потому что это титул, статус, и у меня его нет. Поэтому вдвойне расстроилась»

Дзюдоистка Таймазова заявила, что расстроилась из-за бронзы на чемпионате Европы.

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова прокомментировала свое выступление на чемпионате Европы в Тбилиси.

Таймазова стала бронзовым призером в весовой категории до 70 кг.

«Конечно, есть разница – выступать с флагом. Ты намного увереннее себя чувствуешь, ответственнее, идешь с гордо поднятой головой. На тебе такой флаг, что ни для кого не секрет, откуда мы и какая у нас страна. Этот флаг говорит больше, чем мы сами. За нами огромная Россия, за нами народ.

Чемпионат Европы – это очень серьезный турнир, и для меня это была цель – выиграть Европу. Я не выигрывала ее до этого. Поэтому для меня это было серьезнее, чем просто проходной турнир. Я не относилась к нему как к проходному. Я именно хотела выиграть, потому что это титул, статус, и у меня его нет. Поэтому я вдвойне расстроилась», – передает слова Таймазовой корреспондент Спортса’’ Владимир Иванов.