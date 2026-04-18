Арбузов о победе на чемпионате Европы: «Звуки были как будто где-то в Колизее. Это дало заряд»

Дзюдоист Арбузов о победе на чемпионате Европы: звуки были как будто в Колизее.

Российский дзюдоист Кирилл Арбузов прокомментировал победу на чемпионате Европы в Тбилиси.

«Гимн стал мотивацией, несколько дней до турнира представлял это. Как говорят сейчас, визуализировал. А звуки были как будто где-то в Колизее. Это дало заряд. Много грузинской молодежи болело и за меня. Много ребят поддержать меня приехали», – приводит слова Арбузова корреспондент Спортса’’ Владимир Иванов.

В финальной схватке в весовой категории до 81 кг Арбузов победил трехкратного чемпиона мира грузина Тато Григалашвили.

«Меня всегда удивляет его уровень. Столько лет человек постоянно стабильно в финале, стабильно там первый, второй. На таком уровне долго держаться – это значит, что он вообще не расслабляется и тоже работает.

Поэтому сегодня победить его было приятно и в то же время трудно психологически. То, что я ему проигрывал, что он дома. Были всякие моменты, которые на его стороне, но вот дал Бог, и все вот так получилось», – отметил россиянин.