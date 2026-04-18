8

🥇🥉 Российский дзюдоист Арбузов завоевал золото на чемпионате Европы, Таймазова взяла бронзу

Российский дзюдоист Арбузов взял золото чемпионата Европы, у Таймазовой бронза.

Российский дзюдоист Тимур Арбузов стал победителем чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси (Грузия).

В финальной схватке в весовой категории до 81 кг он победил грузина Тато Григалашвили. В прошлом году россиянин выигрывал ЧМ.

Еще одну медаль сборной России сегодня принесла Мадина Таймазова. Она взяла бронзу в весе до 70 кг, победив представительницу Греции Элисавет Тельциду.

Российская команда выступает с флагом и гимном, на ее счету сейчас пять медалей на этих соревнованиях. Ранее чемпионом Европы стал Мурад Чопанов (до 66 кг), а Сабина Гилязова и Марина Воробьева взяли серебро и бронзу соответственно (обе – до 48 кг).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
дзюдо
logoсборная Грузии
logoсборная России
logoТимур Арбузов
чемпионат Европы (дзюдо)
logoТато Григалашвили
Мадина Таймазова
сборная России жен
сборная Греции жен
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же круто вновь услышать наш гимн на международных соревнованиях!!!
Наши ПОЗДРАВЛЕНИЯ !
Особенно приятно - что выступают с флагом и гимном !
Посмотрел его бои с 1/8,по ощущениям его уровень с другими дзюдоистами это небо и земля
Туапсинская школа дзюдо в действии) красава!
Молодец! Мои поздравления! Просто на классе прошелся! А если учитывать возраст - у нас в России молодой чемпион!
Фантастическое сочетание чувствительности в борьбе и физухи!
Особенно с учетом его возраста!
Тимур уверенно провёл финальную схватку и завоевал золотую медаль, победив опытного, сильного и титулованного грузинского дзюдоиста.
У всех русофобов жестко горит.
Страдать.
Единоборства в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Рекомендуем