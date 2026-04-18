🥇🥉 Российский дзюдоист Арбузов завоевал золото на чемпионате Европы, Таймазова взяла бронзу

Российский дзюдоист Арбузов взял золото чемпионата Европы, у Таймазовой бронза.

Российский дзюдоист Тимур Арбузов стал победителем чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси (Грузия).

В финальной схватке в весовой категории до 81 кг он победил грузина Тато Григалашвили. В прошлом году россиянин выигрывал ЧМ.

Еще одну медаль сборной России сегодня принесла Мадина Таймазова . Она взяла бронзу в весе до 70 кг, победив представительницу Греции Элисавет Тельциду.

Российская команда выступает с флагом и гимном, на ее счету сейчас пять медалей на этих соревнованиях. Ранее чемпионом Европы стал Мурад Чопанов (до 66 кг), а Сабина Гилязова и Марина Воробьева взяли серебро и бронзу соответственно (обе – до 48 кг).