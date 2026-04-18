🥇🥉 Российский дзюдоист Арбузов завоевал золото на чемпионате Европы, Таймазова взяла бронзу
Российский дзюдоист Тимур Арбузов стал победителем чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси (Грузия).
В финальной схватке в весовой категории до 81 кг он победил грузина Тато Григалашвили. В прошлом году россиянин выигрывал ЧМ.
Еще одну медаль сборной России сегодня принесла Мадина Таймазова. Она взяла бронзу в весе до 70 кг, победив представительницу Греции Элисавет Тельциду.
Российская команда выступает с флагом и гимном, на ее счету сейчас пять медалей на этих соревнованиях. Ранее чемпионом Европы стал Мурад Чопанов (до 66 кг), а Сабина Гилязова и Марина Воробьева взяли серебро и бронзу соответственно (обе – до 48 кг).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс''
Особенно приятно - что выступают с флагом и гимном !
Особенно с учетом его возраста!
