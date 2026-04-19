Армрестлинг. East vs West 23. Лалетин проиграл Ларратту, Матюшенко одолел Чаффи, Муратов победил Морозова, другие результаты
18 апреля в Германии прошел турнир по армрестлингу East vs West 23. В главном поединке вечера россиянин Виталий Лалетин уступил канадцу Девоном Ларраттом на правых руках.
East vs West 23
Вупперталь, Германия
Мужчины
Правши
Девон Ларратт (Канада) – Виталий Лалетин (Россия) – 4:1
Дейв Чаффи (США) – Иван Матюшенко (Россия) – 1:4
Давит Самушия (Грузия) – Александр Телятник (Украина) – 0:4
Артур Макаров (Россия) – Миндаугас Тарасайтис (Литва) – 4:0
Артем Орябинский (Германия) – Алекси Заврашвили (Грузия) – 0:3
Рикерд Борнман (ЮАР) – Ларс Рорбаккен (Норвегия) – 3:0
Дюван Борнман (ЮАР) – Андре Никоненко (Германия) – 3:1
Брайан Шоу (США) – Леонидас Аркона (Германия) – 2:3
Левши
Алижан Муратов (Казахстан) – Артем Морозов (Казахстан) – 3:0
Эмерик Прадине (Франция) – Мэтт Маск (Канада) – 3:0
Беткили Ониани (Грузия) – Рустам Бабаев (Украина) – 3:1
Зураб Тавберидзе (Грузия) – Мааян Штеренгас (Израиль) – 3:2
Женщины
Правши
Аянэ Такэнака (Япония) – Мелек Шахин (Турция) – 4:0
Левши
Эгле Вайткуте (Литва) – Азра Сари (Турция) – 3:0