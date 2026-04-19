Армрестлинг. East vs West 23. Лалетин проиграл Ларратту, Матюшенко одолел Чаффи, Муратов победил Морозова, другие результаты

Лалетин проиграл Ларратту на турнире East vs West 23 по армрестлингу.

18 апреля в Германии прошел турнир по армрестлингу East vs West 23. В главном поединке вечера россиянин Виталий Лалетин уступил канадцу Девоном Ларраттом на правых руках.

Армрестлинг

East vs West 23

Вупперталь, Германия

Мужчины

Правши

Девон Ларратт (Канада) – Виталий Лалетин (Россия) – 4:1

Дейв Чаффи (США) – Иван Матюшенко (Россия) – 1:4

Давит Самушия (Грузия) – Александр Телятник (Украина) – 0:4

Артур Макаров (Россия) – Миндаугас Тарасайтис (Литва) – 4:0

Артем Орябинский (Германия) – Алекси Заврашвили (Грузия) – 0:3

Рикерд Борнман (ЮАР) – Ларс Рорбаккен (Норвегия) – 3:0

Дюван Борнман (ЮАР) – Андре Никоненко (Германия) – 3:1

Брайан Шоу (США) – Леонидас Аркона (Германия) – 2:3

Левши

Алижан Муратов (Казахстан) – Артем Морозов (Казахстан) – 3:0

Эмерик Прадине (Франция) – Мэтт Маск (Канада) – 3:0

Беткили Ониани (Грузия) – Рустам Бабаев (Украина) – 3:1

Зураб Тавберидзе (Грузия) – Мааян Штеренгас (Израиль) – 3:2

Женщины

Правши

Аянэ Такэнака (Япония) – Мелек Шахин (Турция) – 4:0

Левши

Эгле Вайткуте (Литва) – Азра Сари (Турция) – 3:0

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Как и в матче с Монстром Майклом Тоддом у Виталия не получается дожать кингсмувы. Да, тогда он победил, флоп пресс сработал, но Девон уже другой уровень выносливости и техники. Виталий сжег весь бензин в первых двух раундах, и Ларратт перешел с защиты в атаку полностью забрав контроль. Про судейство нет смысла говорить. Девону будут всегда позволять делать что он хочет, как говорил Виталий "Нужно быть на голову сильнее чтобы победить".
Во дед даёт. 50 лет и очередной пик поймал, непотопляемый какой-то. У Брзенка последний хороший пик наверно в 45 был, потом сильно сдал, а этот не перестает удивлять
