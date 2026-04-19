Армрестлинг. East vs West 23. Лалетин проиграл Ларратту, Матюшенко одолел Чаффи, Муратов победил Морозова, другие результаты

Лалетин проиграл Ларратту на турнире East vs West 23 по армрестлингу.

18 апреля в Германии прошел турнир по армрестлингу East vs West 23. В главном поединке вечера россиянин Виталий Лалетин уступил канадцу Девоном Ларраттом на правых руках.

Армрестлинг

East vs West 23

Вупперталь, Германия

Мужчины

Правши

Девон Ларратт (Канада) – Виталий Лалетин (Россия) – 4:1

Дейв Чаффи (США) – Иван Матюшенко (Россия) – 1:4

Давит Самушия (Грузия) – Александр Телятник (Украина) – 0:4

Артур Макаров (Россия) – Миндаугас Тарасайтис (Литва) – 4:0

Артем Орябинский (Германия) – Алекси Заврашвили (Грузия) – 0:3

Рикерд Борнман (ЮАР) – Ларс Рорбаккен (Норвегия) – 3:0

Дюван Борнман (ЮАР) – Андре Никоненко (Германия) – 3:1

Брайан Шоу (США) – Леонидас Аркона (Германия) – 2:3

Левши

Алижан Муратов (Казахстан) – Артем Морозов (Казахстан) – 3:0

Эмерик Прадине (Франция) – Мэтт Маск (Канада) – 3:0

Беткили Ониани (Грузия) – Рустам Бабаев (Украина) – 3:1

Зураб Тавберидзе (Грузия) – Мааян Штеренгас (Израиль) – 3:2

Женщины

Правши

Аянэ Такэнака (Япония) – Мелек Шахин (Турция) – 4:0

Левши

Эгле Вайткуте (Литва) – Азра Сари (Турция) – 3:0