Российский тхэквондист Аджиев выиграл золото на чемпионате мира среди юниоров
Российский тхэквондист Башир Аджиев одержал победу на чемпионате мира среди юниоров в Ташкенте.
В финальном поединке в весовой категории до 78 кг он одолел американца Джошуа Аладе.
Россиянка Милана Абдулгалимова взяла бронзу в весовой категории до 68 кг.
Чемпионат мира среди юниоров завершится 17 апреля. Российские тхэквондисты выступают на турнире с флагом и гимном.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс''
