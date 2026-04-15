Российский тхэквондист Аджиев выиграл золото на чемпионате мира среди юниоров

Россиянин Аджиев выиграл золото на чемпионате мира среди юниоров по тхэквондо.

Российский тхэквондист Башир Аджиев одержал победу на чемпионате мира среди юниоров в Ташкенте.

В финальном поединке в весовой категории до 78 кг он одолел американца Джошуа Аладе.

Россиянка Милана Абдулгалимова взяла бронзу в весовой категории до 68 кг.

Чемпионат мира среди юниоров завершится 17 апреля. Российские тхэквондисты выступают на турнире с флагом и гимном.