0

Российский тхэквондист Аджиев выиграл золото на чемпионате мира среди юниоров

Российский тхэквондист Башир Аджиев одержал победу на чемпионате мира среди юниоров в Ташкенте.

В финальном поединке в весовой категории до 78 кг он одолел американца Джошуа Аладе.

Россиянка Милана Абдулгалимова взяла бронзу в весовой категории до 68 кг.

Чемпионат мира среди юниоров завершится 17 апреля. Российские тхэквондисты выступают на турнире с флагом и гимном.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
результаты
тхэквондо
чемпионат мира по тхэквондо
Башир Аджиев
юниорская сборная России жен
юниорская сборная России
Милана Абдулгалимова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Единоборства в Telegram
