Алексей Воевода выступит на чемпионате России по армрестлингу: «Я еду не тотально побеждать, хочу бороться, путь мой – продолжение»
Чемпион мира и призер Олимпийских игр в бобслее Алексей Воевода планирует выступить на чемпионате России по армрестлингу, который пройдет в Орле с 9 по 14 апреля.
45-летний Воевода соревновался в армрестлинге до перехода в бобслей, побеждал на чемпионатах и Кубках мира.
«Я не вернусь – ведь я не уходил.
С армрестлинга, по правде, не уходят.
Войти в него – любому хватит сил,
А выйти… тут не каждый путь находит.
Он остается в мышцах и в крови,
В касании стола, в упоре локтя.
И даже если гаснет свет внутри –
Он вечный хоровод в сознании водит.
P. S. Чемпионат России-2026 🚀 Взвешивание покажет категорию ✊🏻 Коротко о форме 😎
Я еду не тотально побеждать,
хочу бороться, путь мой – продолжение.
И не чрез голову мечтать,
что первым быть могу, предотвратив падение ✊🏻», – написал спортсмен в соцсети, используя четверостишия.
В 2023 году Воевода участвовал в турнире King of the Table в Дубае, где уступил американцу Джону Брзенку.
Все в кайф делал.