  • Алексей Воевода выступит на чемпионате России по армрестлингу: «Я еду не тотально побеждать, хочу бороться, путь мой – продолжение»
Алексей Воевода выступит на чемпионате России по армрестлингу: «Я еду не тотально побеждать, хочу бороться, путь мой – продолжение»

Алексей Воевода планирует выступить на чемпионате России по армрестлингу.

Чемпион мира и призер Олимпийских игр в бобслее Алексей Воевода планирует выступить на чемпионате России по армрестлингу, который пройдет в Орле с 9 по 14 апреля.

45-летний Воевода соревновался в армрестлинге до перехода в бобслей, побеждал на чемпионатах и Кубках мира.

«Я не вернусь – ведь я не уходил.

С армрестлинга, по правде, не уходят.

Войти в него – любому хватит сил,

А выйти… тут не каждый путь находит.

Он остается в мышцах и в крови,

В касании стола, в упоре локтя.

И даже если гаснет свет внутри –

Он вечный хоровод в сознании водит.

P. S. Чемпионат России-2026 🚀 Взвешивание покажет категорию ✊🏻 Коротко о форме 😎

Я еду не тотально побеждать,

хочу бороться, путь мой – продолжение. 

И не чрез голову мечтать,

что первым быть могу, предотвратив падение ✊🏻», – написал спортсмен в соцсети, используя четверостишия.

В 2023 году Воевода участвовал в турнире King of the Table в Дубае, где уступил американцу Джону Брзенку.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: страница Алексея Воеводы
Воевода молодец, здоровье не посадил стероидами, как Цыпленков. Олимпиаду выиграл, на отрезке был армрестлером #1 в мире.
Все в кайф делал.
еще не вечер
Они все что то едят,или есть чистые?
Нереально в их виде быть чистыми.
Хах. Воевода - сыроед. К слову )))
Лишили его олимпийской медали, вместе с Зубковым.
