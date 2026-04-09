Алексей Воевода выступит на чемпионате России по армрестлингу: «Я еду не тотально побеждать, хочу бороться, путь мой – продолжение»

Чемпион мира и призер Олимпийских игр в бобслее Алексей Воевода планирует выступить на чемпионате России по армрестлингу, который пройдет в Орле с 9 по 14 апреля.

45-летний Воевода соревновался в армрестлинге до перехода в бобслей, побеждал на чемпионатах и Кубках мира.

«Я не вернусь – ведь я не уходил.

С армрестлинга, по правде, не уходят.

Войти в него – любому хватит сил,

А выйти… тут не каждый путь находит.

Он остается в мышцах и в крови,

В касании стола, в упоре локтя.

И даже если гаснет свет внутри –

Он вечный хоровод в сознании водит.

P. S. Чемпионат России-2026 🚀 Взвешивание покажет категорию ✊🏻 Коротко о форме 😎

Я еду не тотально побеждать,

хочу бороться, путь мой – продолжение.

И не чрез голову мечтать,

что первым быть могу, предотвратив падение ✊🏻», – написал спортсмен в соцсети, используя четверостишия.

В 2023 году Воевода участвовал в турнире King of the Table в Дубае, где уступил американцу Джону Брзенку.

Воевода пошумел в армрестлинге: вышел с гербом России, боролся против легенды из США, выругался на зрителя