  • Спортс
  • Единоборства
  • Новости
  • Максим Храмцов: «МОК манипулировал World Taekwondо, их поставили в условия, когда они вынуждены были просить нас сняться с соревнований»
0

Максим Храмцов: «МОК манипулировал World Taekwondо, их поставили в условия, когда они вынуждены были просить нас сняться с соревнований»

Храмцов об отстранении от стартов: МОК манипулировал World Taekwondo.

Олимпийский чемпион Токио-2020 Максим Храмцов рассказал, что перед Играми-2024 Международный олимпийский комитет (МОК) оказывал давление на Всемирную федерацию тхэквондо (World Taekwondo), чтобы та не допускала россиян к турнирам. 

«World Taekwondo всегда хорошо относилась к нам и делала все, чтобы мы выступали на международной арене. Раскрою вам один момент, о котором еще никому не говорил.

Мы должны были выступать на Гран-при в Париже с другим чемпионом Олимпиады в Токио – Владиславом Лариным. И вдруг главный тренер сборной России Вадим Иванов вызвал нас и сказал, что ему позвонил президент Союза тхэквондо России (СТР) Анатолий Терехов, которого руководство World Taekwondo попросило снять нас с турнира Гран-при.

Оказалось, что из МОК позвонили в World Taekwondo и предупредили: если мы выступим в Париже, то МОК поднимет вопрос об исключении нашего вида спорта из программы Олимпийских игр.

МОК тогда настолько манипулировал Всемирной федерацией тхэквондо, что поставил ее в условия, когда они были вынуждены просить нас отказаться от выступления. Но они пообещали, что сделают все возможное для нашего участия в отборе к Олимпиаде и выступления на Играх в Париже.

Мы с Владиславом были в отличной форме, но пожертвовали участием в Гран-при ради Олимпиады. Потом в World Taekwondo и в Болгарскую федерацию тхэквондо недоброжелатели писали много писем, чтобы меня не впустили в Болгарию, где проходил отбор.

Видите, какие происходят политические войны, в которых от нас ничего не зависит. А мы в это время живем олимпийской мечтой. Всемирная федерация тхэквондо тогда добилась, чтобы я участвовал, и в итоге я завоевал олимпийскую лицензию», – сказал Храмцов. 

«Путин – наш лидер. Покажите хоть одного спортсмена, который его не поддерживает. По-другому и быть не может». Олимпийский чемпион Храмцов про президента РФ

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Максим Храмцов
logoсборная России
Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo)
logoМОК
Владислав Ларин
Политика
тхэквондо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Единоборства в Telegram
Материалы по теме
Олимпийский чемпион Храмцов будет избираться в Тюменскую областную думу от «Единой России»
сегодня, 10:43
«Путин – наш лидер. Покажите хоть одного спортсмена, который его не поддерживает. По-другому и быть не может». Олимпийский чемпион Храмцов про президента РФ
сегодня, 10:35
МОК забанил трансгендеров на Олимпиадах
вчера, 22:45
Рекомендуем
Главные новости
Олимпийский чемпион Храмцов будет избираться в Тюменскую областную думу от «Единой России»
сегодня, 10:43
«Путин – наш лидер. Покажите хоть одного спортсмена, который его не поддерживает. По-другому и быть не может». Олимпийский чемпион Храмцов про президента РФ
сегодня, 10:35
Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов завершил карьеру
вчера, 15:08
Бифов победил на турнире Большого шлема в Тбилиси, одолев в финале Билалова
22 марта, 15:16
Таймазова победила на турнире Большого шлема в Тбилиси
21 марта, 15:01
Стивен Кинг: «Моя любимая шутка о Чаке Норрисе: он не смывает дерьмо – оно убегает в страхе»
20 марта, 19:55Кино
Армрестлинг. East vs West 22. Лалетин победил Ларратта и защитил титул, Яблонски выиграл у Тодда, Хатчингс уступил Петренко, другие результаты
28 февраля, 23:50
Российский дзюдоист Тасуев завоевал серебро на турнире Большого шлема в Ташкенте
28 февраля, 15:38
Российские дзюдоисты Нугаева и Парчиев завоевали бронзовые медали на турнире Большого шлема в Ташкенте
27 февраля, 21:03
Тренер Храмцова: «Примем решение по участию в соревнованиях позже, когда все взвесим. Нужно разобраться, снимут ли статус нейтрального атлета»
2 февраля, 17:19
Ко всем новостям
Последние новости
13-летний самбист скончался после тренировки в Воронежской области
18 сентября 2025, 15:13
Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо
21 ноября 2024, 12:37
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
22 августа 2024, 20:13
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 09:25
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
9 февраля 2024, 08:27
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
10 октября 2023, 11:25
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
27 июня 2023, 16:48
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
2 июня 2023, 06:41
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»
6 мая 2023, 18:59
«Храмцов максимально готов. Но сейчас любой соперник может стать непростым». Тренер Лашпанов о возможном допуске к ЧМ
6 мая 2023, 17:20
Рекомендуем