Храмцов об отстранении от стартов: МОК манипулировал World Taekwondo.

Олимпийский чемпион Токио-2020 Максим Храмцов рассказал, что перед Играми-2024 Международный олимпийский комитет (МОК) оказывал давление на Всемирную федерацию тхэквондо (World Taekwondo), чтобы та не допускала россиян к турнирам.

«World Taekwondo всегда хорошо относилась к нам и делала все, чтобы мы выступали на международной арене. Раскрою вам один момент, о котором еще никому не говорил.

Мы должны были выступать на Гран-при в Париже с другим чемпионом Олимпиады в Токио – Владиславом Лариным. И вдруг главный тренер сборной России Вадим Иванов вызвал нас и сказал, что ему позвонил президент Союза тхэквондо России (СТР) Анатолий Терехов, которого руководство World Taekwondo попросило снять нас с турнира Гран-при.

Оказалось, что из МОК позвонили в World Taekwondo и предупредили: если мы выступим в Париже, то МОК поднимет вопрос об исключении нашего вида спорта из программы Олимпийских игр.

МОК тогда настолько манипулировал Всемирной федерацией тхэквондо, что поставил ее в условия, когда они были вынуждены просить нас отказаться от выступления. Но они пообещали, что сделают все возможное для нашего участия в отборе к Олимпиаде и выступления на Играх в Париже.

Мы с Владиславом были в отличной форме, но пожертвовали участием в Гран-при ради Олимпиады. Потом в World Taekwondo и в Болгарскую федерацию тхэквондо недоброжелатели писали много писем, чтобы меня не впустили в Болгарию, где проходил отбор.

Видите, какие происходят политические войны, в которых от нас ничего не зависит. А мы в это время живем олимпийской мечтой. Всемирная федерация тхэквондо тогда добилась, чтобы я участвовал, и в итоге я завоевал олимпийскую лицензию», – сказал Храмцов.

