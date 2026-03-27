Олимпийский чемпион Храмцов будет избираться в Тюменскую областную думу от «Единой России»

Олимпийский чемпион Храмцов будет избираться в Тюменскую областную думу.

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов рассказал о намерении стать депутатом. 

Накануне 28-летний спортсмен объявил о завершении спортивной карьеры. 

«Я подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» на выборах в Тюменскую областную думу. И планирую более усердно и качественно помогать нашей молодежи и в спорте, и вне его.

Я очень обязан и своему городу, и Ханты-Мансийскому автономному округу. Благодаря поддержке многих людей я смог стать олимпийским чемпионом.

Считаю, что уже смог зарекомендовать себя с хорошей стороны. Люди в городе и регионе всегда меня поддерживали, а теперь пришло мое время помогать им. Вместе мы будем делать Югру красивее и лучше», – заявил Храмцов. 

Источник: РИА Новости
РИА Новости
Максим Храмцов
logoсборная России
тхэквондо
Политика
Закончить карьеру
Полизать Путину
—— вы находитесь здесь —-
Баллотироваться в Думу от ЕдРа
Ответ ostap&mio&dio
Закончить карьеру Полизать Путину —— вы находитесь здесь —- Баллотироваться в Думу от ЕдРа
Это называется карьерная лестница.😉
Ответ ostap&mio&dio
Закончить карьеру Полизать Путину —— вы находитесь здесь —- Баллотироваться в Думу от ЕдРа
Уж лучше пусть идёт в депутаты, к тому же местного розлива, чем в бандиты, коллекторы, вышибалы, с его то навыками единоборств.
Вместе мы будем делать Югру красивее и лучше», – заявил Храмцов.
Но начнет делать лучше и красивее он,конечно,с себя...
Да меня в школе так учили: в Китае живут китайцы, в Германии - немцы, в Израиле - евреи, в Африке - негры, а в Думе (областной или государственной) - спортсмены, певцы и бизнесмены!
Какая радость...
Путинизм во всей "красе".
Стабильно хуже из года в год с 2000 года со свободой слова и прессы, с правами и свободами граждан, коррупцией, казнокрадством, кумовством; СУДЕБНОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ (ИЗ-ЗА ТАКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ, КАК ЭТОТ, КАБАЕВА, ФЕТИСОВ, РОДНИНА, ЖУРОВА и др. им подобных)...
ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА ДЕВА МАРИЯ, спаси нас!
Титаны не сдаются)))
Не тренером же в секцию
Ответ OnlyDendy
Не тренером же в секцию
Ты бы пошёл работать за 30 тыр? Тем более в Югре, где тратишь на жизнь не меньше, чем в белокаменной.
Это из титанов который на девушек гонит постоянно?
«Путин – наш лидер. Покажите хоть одного спортсмена, который его не поддерживает. По-другому и быть не может». Олимпийский чемпион Храмцов про президента РФ
45 минут назад
«Балтика» хочет получить 400 млн рублей от Калининградской области в 2026 году. В прошлом году клубу дали 350 млн рублей, в 2024-м – 300 млн («РИА Новости»)
вчера, 15:41
Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов завершил карьеру
вчера, 15:08
«Путин – наш лидер. Покажите хоть одного спортсмена, который его не поддерживает. По-другому и быть не может». Олимпийский чемпион Храмцов про президента РФ
45 минут назад
Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов завершил карьеру
вчера, 15:08
Бифов победил на турнире Большого шлема в Тбилиси, одолев в финале Билалова
22 марта, 15:16
Таймазова победила на турнире Большого шлема в Тбилиси
21 марта, 15:01
Стивен Кинг: «Моя любимая шутка о Чаке Норрисе: он не смывает дерьмо – оно убегает в страхе»
20 марта, 19:55Кино
Армрестлинг. East vs West 22. Лалетин победил Ларратта и защитил титул, Яблонски выиграл у Тодда, Хатчингс уступил Петренко, другие результаты
28 февраля, 23:50
Российский дзюдоист Тасуев завоевал серебро на турнире Большого шлема в Ташкенте
28 февраля, 15:38
Российские дзюдоисты Нугаева и Парчиев завоевали бронзовые медали на турнире Большого шлема в Ташкенте
27 февраля, 21:03
Тренер Храмцова: «Примем решение по участию в соревнованиях позже, когда все взвесим. Нужно разобраться, снимут ли статус нейтрального атлета»
2 февраля, 17:19
Тренер Храмцова о допуске с флагом и гимном: «Все отборочные соревнования в России уже прошли, Максим не попадает в команду. Пока он не будет выступать»
1 февраля, 08:59
13-летний самбист скончался после тренировки в Воронежской области
18 сентября 2025, 15:13
Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо
21 ноября 2024, 12:37
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
22 августа 2024, 20:13
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 09:25
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
9 февраля 2024, 08:27
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
10 октября 2023, 11:25
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
27 июня 2023, 16:48
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
2 июня 2023, 06:41
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»
6 мая 2023, 18:59
«Храмцов максимально готов. Но сейчас любой соперник может стать непростым». Тренер Лашпанов о возможном допуске к ЧМ
6 мая 2023, 17:20
