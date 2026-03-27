Олимпийский чемпион Храмцов будет избираться в Тюменскую областную думу от «Единой России»

Олимпийский чемпион Храмцов будет избираться в Тюменскую областную думу.

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов рассказал о намерении стать депутатом.

Накануне 28-летний спортсмен объявил о завершении спортивной карьеры.

«Я подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» на выборах в Тюменскую областную думу. И планирую более усердно и качественно помогать нашей молодежи и в спорте, и вне его.

Я очень обязан и своему городу, и Ханты-Мансийскому автономному округу. Благодаря поддержке многих людей я смог стать олимпийским чемпионом.

Считаю, что уже смог зарекомендовать себя с хорошей стороны. Люди в городе и регионе всегда меня поддерживали, а теперь пришло мое время помогать им. Вместе мы будем делать Югру красивее и лучше», – заявил Храмцов.