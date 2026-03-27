Олимпийский чемпион Храмцов будет избираться в Тюменскую областную думу от «Единой России»
Олимпийский чемпион Храмцов будет избираться в Тюменскую областную думу.
Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов рассказал о намерении стать депутатом.
Накануне 28-летний спортсмен объявил о завершении спортивной карьеры.
«Я подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» на выборах в Тюменскую областную думу. И планирую более усердно и качественно помогать нашей молодежи и в спорте, и вне его.
Я очень обязан и своему городу, и Ханты-Мансийскому автономному округу. Благодаря поддержке многих людей я смог стать олимпийским чемпионом.
Считаю, что уже смог зарекомендовать себя с хорошей стороны. Люди в городе и регионе всегда меня поддерживали, а теперь пришло мое время помогать им. Вместе мы будем делать Югру красивее и лучше», – заявил Храмцов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Полизать Путину
—— вы находитесь здесь —-
Баллотироваться в Думу от ЕдРа
Но начнет делать лучше и красивее он,конечно,с себя...
Стабильно хуже из года в год с 2000 года со свободой слова и прессы, с правами и свободами граждан, коррупцией, казнокрадством, кумовством; СУДЕБНОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ (ИЗ-ЗА ТАКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ, КАК ЭТОТ, КАБАЕВА, ФЕТИСОВ, РОДНИНА, ЖУРОВА и др. им подобных)...
ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА ДЕВА МАРИЯ, спаси нас!