«Путин – наш лидер. Покажите хоть одного спортсмена, который его не поддерживает. По-другому и быть не может». Олимпийский чемпион Храмцов про президента РФ

Храмцов: покажите мне хоть одного спортсмена, который не поддерживает Путина.

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов ответил на вопрос, повлияла ли поддержка им Путина и СВО на отказ в допуске к Олимпиаде-2024.

«А покажите мне хоть одного спортсмена, который не поддерживает политику Владимира Путина . Это наш президент и наш лидер, и я считаю, что по-другому и быть не может.

Я действительно участвовал в различных мероприятиях, проводил мастер-классы и ездил в наши новые регионы. Я видел горящие глаза детей и подростков.

В новых регионах люди действительно верят в Россию, верят в победу и верят в лучшее будущее. Потому что то, как они жили предыдущие десять лет, действительно страшно.

Я всегда с удовольствием поддерживаю все инициативы, связанные с новыми регионами и касающиеся поддержки СВО и нашего президента», – сказа Храмцов.

Накануне 28-летний Храмцов объявил о завершении спортивной карьеры.