«Путин – наш лидер. Покажите хоть одного спортсмена, который его не поддерживает. По-другому и быть не может». Олимпийский чемпион Храмцов про президента РФ

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов ответил на вопрос, повлияла ли поддержка им Путина и СВО на отказ в допуске к Олимпиаде-2024. 

«А покажите мне хоть одного спортсмена, который не поддерживает политику Владимира Путина. Это наш президент и наш лидер, и я считаю, что по-другому и быть не может.

Я действительно участвовал в различных мероприятиях, проводил мастер-классы и ездил в наши новые регионы. Я видел горящие глаза детей и подростков.

В новых регионах люди действительно верят в Россию, верят в победу и верят в лучшее будущее. Потому что то, как они жили предыдущие десять лет, действительно страшно.

Я всегда с удовольствием поддерживаю все инициативы, связанные с новыми регионами и касающиеся поддержки СВО и нашего президента», – сказа Храмцов. 

Накануне 28-летний Храмцов объявил о завершении спортивной карьеры. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Всё логично: завершил карьеру, надо думать о будущем, о госдуме. Поэтому режим "лизуна" активирован.
То есть он из военкомата интервью давал? Из военкомата же?))
Примерно такое - "Двадцать восемь мне уже - поцелуйте меня в Жэ".
Просто у нас "свобода слова"
Сразу приходят на ум Задоров, Панарин, понятно что кто живёт в России будет поддерживать Путина, выбора то нет, все на бюджете у кремля, но в основном прям публично поддерживают старые деды, а молодые отмалчиваются как правило.
Панарин переобулся вроде.
Есть подозрение что Задоров уже таки вполне себе гражданин другой страны, которая сейчас бомбежками Ирана занимается и крадет лидеров других стран.
ну да расажите как плохо жили житили Лисичанса , Марьинки , Авдеевки , Бахмута , Угледара до 2022 года
А этот Храмцов военнообязанный? На передовую не хочет?
Спортсмены туда не пойдут . Надо сохранять генофонд . ..... так сказал спортсмен , полковник Немов .
Так раз поддерживаешь президента и СВО, раз завершил карьеру, так чего не записаться добровольцем и не поехать ловить дроны в Украину?
На Украине боевых действий почти нет. Основные боестолкновения на территории России.
Что это меняет? Раз патриот, обязан ехать туда, куда пошлют. Будет ловить дроны на территории РФ.
Так и запишем + 1 к корыту
Спортвнеполитики
«Одна страна - один лидер», чего уж там
