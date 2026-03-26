Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов завершил карьеру.

«Могу официально вам заявить, что я завершил спортивную карьеру. Я не выступал уже более полутора лет и теперь вижу себя в спорте в другом русле. Буду заниматься общественной деятельностью: я провожу турниры и мастер-классы, общаюсь с детьми и молодежью.

В мае прошлого года вернулся в родной Нижневартовск и открыл свой спортивный зал. В нашем регионе никогда не было конкурентоспособного тхэквондо. Единицы выстреливали на чемпионатах России и чемпионате Европы. Сейчас я работаю тренером-аналитиком в сборной ХМАО.

Мы с женой Полиной несколько лет жили в Москве, потому что из столицы было удобно вылетать на сборы и соревнования. А теперь будем развивать не только тхэквондо, но и весь спорт в городе. Мне кажется, у нас это очень неплохо получается», – сказал 28-летний Храмцов.