Бифов победил на турнире Большого шлема в Тбилиси, одолев в финале Билалова
Российский дзюдоист Идар Бифов выиграл золото на турнире Большого шлема в Тбилиси.
В финальной схватке в весовой категории до 100 кг Бифов одолел соотечественника Нияза Билалова.
Накануне победу одержала россиянка Мадина Таймазова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
