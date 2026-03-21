Дзюдоистка Таймазова выиграла золото на турнире Большого шлема в Тбилиси.

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова победила на турнире Большого шлема в Тбилиси.

В финале в весовой категории до 70 кг россиянка победила представительницу Австралии Иифе Кохлан.

Серебро на турнире завоевал Ачыты Домбуу, бронзовыми призерами стали Марина Воробьева, Сабина Гилязова и Рамазан Абдулаев.