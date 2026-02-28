0

Российский дзюдоист Тасуев завоевал серебро на турнире Большого шлема в Ташкенте

Российский дзюдоист Тасуев стал серебряным призером турнира Большого шлема.

Российский дзюдоист Абдул‑Керим Тасуев завоевал серебро на турнире Большого шлема в весовой категории до 81 кг.

В финале он уступил азербайджанцу Омару Раджабли.

Россиянка Камила Бадурова в весовой категории до 70 кг проиграла Елизавет Тельтсидоу из Греции в поединке за бронзу.

Соревнования проходят в Ташкенте.

Турнир завершится 1 марта. Россияне выступают под флагом РФ.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoсборная России
результаты
дзюдо
Абдул-Керим Тасуев
Большой шлем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Единоборства в Telegram
Материалы по теме
Российские дзюдоисты Нугаева и Парчиев завоевали бронзовые медали на турнире Большого шлема в Ташкенте
27 февраля, 21:03
Тасоев, Арбузов и Каниковский номинированы на звание «Спортсмен года» по версии Международной федерации дзюдо
17 декабря 2025, 07:31
Российские дзюдоисты Арбузов и Таймазова стали призерами турнира Большого шлема в Токио
7 декабря 2025, 10:40
Рекомендуем
Главные новости
Армрестлинг. East vs West 22. Лалетин победил Ларратта и защитил титул, Яблонски выиграл у Тодда, Хатчингс уступил Петренко, другие результаты
28 февраля, 23:50
Российские дзюдоисты Нугаева и Парчиев завоевали бронзовые медали на турнире Большого шлема в Ташкенте
27 февраля, 21:03
Тренер Храмцова: «Примем решение по участию в соревнованиях позже, когда все взвесим. Нужно разобраться, снимут ли статус нейтрального атлета»
2 февраля, 17:19
Тренер Храмцова о допуске с флагом и гимном: «Все отборочные соревнования в России уже прошли, Максим не попадает в команду. Пока он не будет выступать»
1 февраля, 08:59
Дегтярев о возвращении флага тхэквондистам: «Единоборства стали ведущим направлением, которое открывает нашим атлетам путь в мировой спорт»
31 января, 19:13
Всемирная федерация тхэквондо допустила россиян к соревнованиям с флагом и гимном
31 января, 15:13
Максим Храмцов: «Хочу выступать под флагом и гимном России. Если нас не вернут, то я не буду соревноваться»
9 января, 12:17
Михаил Дегтярев: «На сегодня 67 международных федераций допускают спортсменов из России. Разрешение получили более 4 200 атлетов»
29 декабря 2025, 07:42
Ларратт поборется с Лалетиным на февральском East vs West вместо Сагинашвили
27 декабря 2025, 10:30
Леван Сагинашвили и Виталий Лалетин проведут армфайт 28 февраля на турнире East vs West в Вене
21 декабря 2025, 07:21
Ко всем новостям
Последние новости
13-летний самбист скончался после тренировки в Воронежской области
18 сентября 2025, 15:13
Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо
21 ноября 2024, 12:37
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
22 августа 2024, 20:13
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 09:25
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
9 февраля 2024, 08:27
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
10 октября 2023, 11:25
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
27 июня 2023, 16:48
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
2 июня 2023, 06:41
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»
6 мая 2023, 18:59
«Храмцов максимально готов. Но сейчас любой соперник может стать непростым». Тренер Лашпанов о возможном допуске к ЧМ
6 мая 2023, 17:20
Рекомендуем