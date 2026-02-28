Российский дзюдоист Тасуев завоевал серебро на турнире Большого шлема в Ташкенте

Российский дзюдоист Тасуев стал серебряным призером турнира Большого шлема.

Российский дзюдоист Абдул‑Керим Тасуев завоевал серебро на турнире Большого шлема в весовой категории до 81 кг.

В финале он уступил азербайджанцу Омару Раджабли.

Россиянка Камила Бадурова в весовой категории до 70 кг проиграла Елизавет Тельтсидоу из Греции в поединке за бронзу.

Соревнования проходят в Ташкенте.

Турнир завершится 1 марта. Россияне выступают под флагом РФ.