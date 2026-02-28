Российские дзюдоисты Нугаева и Парчиев завоевали бронзовые медали на турнире Большого шлема в Ташкенте

Дзюдоисты Нугаева и Парчиев завоевали бронзовые медали на турнире Большого шлема.

Российские дзюдоисты Лилия Нугаева и Абдуллах Парчиев завоевали бронзовые медали в первый день турнира Большого шлема.

Соревнования проходят в Ташкенте.

Нугаева стала третьей в весовой категории до 52 кг. Парчиев завоевал бронзу в весе до 66 кг.

Турнир завершится 1 марта. Россияне выступают под флагом РФ.