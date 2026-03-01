Армрестлинг. East vs West 22. Лалетин победил Ларратта и защитил титул, Яблонски выиграл у Тодда, Хатчингс уступил Петренко, другие результаты
В австрийской Вене завершился турнир East vs West 22 по армрестлингу.
В главном поединке вечера россиянин Виталий Лалетин защитил титул среди левшей в супертяжелом весе, победив канадца Девона Ларратта.
East vs West 22
Вена, Австрия
Мужчины
Левши
Девон Ларратт (Канада) – Виталий Лалетин (Россия) – 0:4
Лука Цинадзе (Грузия) – Эли Саидов (США) – 3:0
Правши
Олег Петренко (Украина) – Тодд Хатчингс (США) – 4:0
Камил Яблонски (Польша) – Майкл Тодд (США) – 3:0
Сергей Калиниченко (Украина) – Йордан Цонев (Болгария) – 1:3
Мэтт Маск (Канада) – Давит Арабули (Грузия) – 3:0
Нугзари Чикадзе (Грузия) – Богдан Стойка (Румыния) – 3:2
Эфе Кемек (Турция) – Тархан Музаффаров (Азербайджан) – 3:0
Владислав Красовскис (Латвия) – Александр Телятник (Украина) – 0:3
Кертис Кэмерон (Канада) – Петер Челеш (Словакия) – 0:3
Женщины
Правши
Фиа Райсек (Швеция) – Бригитта Иванфи (Венгрия) – 4:0
Левши
Каролина Петтерсон (Швеция) – Эсра Кираз (Турция) – 1:3
ПРИМЕЧАНИЕ: поединки длятся до 3 побед (титульные – до 4).
Считаю что они на левых борятся, чтобы на правых потом интерес подогреть. Мол, на левой понятно, что Ларратт проиграл, а вот что же будет в следующем поединке...
https://vkvideo.ru/video-231688525_456239034
Пока живая трансляция, но на фоне какой-то репчик.