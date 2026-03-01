  • Спортс
15

Армрестлинг. East vs West 22. Лалетин победил Ларратта и защитил титул, Яблонски выиграл у Тодда, Хатчингс уступил Петренко, другие результаты

Лалетин победил Ларратта в титульном матче East vs West 22 в армрестлинге.

В австрийской Вене завершился турнир East vs West 22 по армрестлингу.

В главном поединке вечера россиянин Виталий Лалетин защитил титул среди левшей в супертяжелом весе, победив канадца Девона Ларратта.

Армрестлинг

East vs West 22

Вена, Австрия

Мужчины

Левши

Девон Ларратт (Канада) – Виталий Лалетин (Россия) – 0:4

Лука Цинадзе (Грузия) – Эли Саидов (США) – 3:0

Правши

Олег Петренко (Украина) – Тодд Хатчингс (США) – 4:0

Камил Яблонски (Польша) – Майкл Тодд (США) – 3:0

Сергей Калиниченко (Украина) – Йордан Цонев (Болгария) – 1:3

Мэтт Маск (Канада) – Давит Арабули (Грузия) – 3:0

Нугзари Чикадзе (Грузия) – Богдан Стойка (Румыния) – 3:2

Эфе Кемек (Турция) – Тархан Музаффаров (Азербайджан) – 3:0

Владислав Красовскис (Латвия) – Александр Телятник (Украина) – 0:3

Кертис Кэмерон (Канада) – Петер Челеш (Словакия) – 0:3

Женщины

Правши

Фиа Райсек (Швеция) – Бригитта Иванфи (Венгрия) – 4:0

Левши

Каролина Петтерсон (Швеция) – Эсра Кираз (Турция) – 1:3

ПРИМЕЧАНИЕ: поединки длятся до 3 побед (титульные – до 4).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Армрестлинг
Камил Яблонски
Сергей Калиниченко
Майкл Тодд
Мэтт Маск
Виталий Лалетин
Нугзари Чикадзе
Девон Ларратт
Тодд Хатчингс
Олег Петренко
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Классный кард в целом, мейн ивент вообще огонь, Виталию победы)
Ответ Savelyev10211
Классный кард в целом, мейн ивент вообще огонь, Виталию победы)
Ларрат скорее всего затаскает ((
Вау, армрестлинг вижу на спортс, отлично!!
Ответ kokoraoff
Вау, армрестлинг вижу на спортс, отлично!!
Что за канал ? Подробнее расскажите
Где посмотреть можно ?
У Ларратта слабая левая, да и старый он. Думаю Лалетина резкость победит.
Считаю что они на левых борятся, чтобы на правых потом интерес подогреть. Мол, на левой понятно, что Ларратт проиграл, а вот что же будет в следующем поединке...
Попробуйте тут посмотреть
https://vkvideo.ru/video-231688525_456239034
Пока живая трансляция, но на фоне какой-то репчик.
Как-то очень легко для Лалетина было, ждём борьбу на правой
Лалетин молодчик
Скулбой куда делся?
Товарищи где глянуть можно? Спс
Во сколько главный поединок вечера?
