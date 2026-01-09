Максим Храмцов: «Хочу выступать под флагом и гимном России. Если нас не вернут, то я не буду соревноваться»

Олимпийский чемпион Храмцов: хочу выступать только с флагом и гимном России.

Олимпийский чемпион, чемпион мира по тхэквондо Максим Храмцов заявил, что не собирается выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

«Нет, такого не будет (участия в турнирах до разрешения выступать на них спортсменам России с флагом и гимном). Если нас не вернут, то я не буду выступать. А для чего мне это делать?

У меня нет времени на то, чтобы много тренироваться и готовиться для участия в чемпионате России, – сейчас я занимаюсь своим именем и стараюсь после спорта развиваться и работать, популяризировать не только свой вид спорта, но и себя.

Сегодня у меня нет желания рисковать ради белого флага, я хочу выступать под флагом и гимном России. <…> Сейчас я временно занимаюсь другими делами – спорт не вечен, и когда я уйду из него, то буду совершенно никому не нужен.

Я должен делать свое имя здесь и сейчас, сегодня, и, к сожалению, я не могу растрачивать свое время на тренировки просто для того, чтобы выступать на чемпионате России», – отметил Храмцов.

Он уточнил, что в случае допуска российских тхэквондистов на международные турниры с флагом и гимном готов много и усердно тренироваться, чтобы побеждать и отобраться на Олимпийские игры.

«Если это произойдет в ближайшее время, я обязательно вернусь и сделаю все для этого возможное.

Мне надо постараться и потрудиться, чтобы вернуться на тот уровень, на котором я был ранее. Но я уверен, что если в ближайшее время спортсменов вернут (на международные соревнования с флагом и гимном России), до Олимпийских игр хотя бы года за два, я сделаю все возможное для того, чтобы на них выступить и достойно представить нашу страну.

Я чувствую потенциал и что я могу [это сделать], держу себя в форме, ни в коем случае не забрасываю тренировки», – добавил спортсмен.