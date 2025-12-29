Дегтярев: 67 международных федераций допускают спортсменов из России.

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев высказался о возвращении российских спортсменов на мировую арену в 2025 году.

«Уходящий 2025 год стал разминочным для российского спорта. В декабре исполком МОК снял ограничения на участие российских юниоров с флагом и гимном в международных соревнованиях, включая командные. Юношеские Олимпийские игры в Дакаре могут стать первым стартом для сборной в национальном статусе.

Позитивные сигналы направляет и президент МОК Ковентри. Она публично напомнила об ответственности стран-организаторов за препятствия для участия в соревнованиях допущенных спортсменов. Кто будет строить политические барьеры – останется без турниров.

Настоящим новогодним подарком стало решение IJF вернуть российским дзюдоистам национальную символику. Наш гимн уже прозвучал на турнирах Большого шлема в Абу-Даби и Токио, где сборная завоевала одиннадцать медалей. Аналогичные решения приняли федерации самбо, кикбоксинга, муай-тай. Единоборства вообще становятся путеводной звездой для наших атлетов и в других видах спорта. В этом заслуга президента России Владимира Владимировича Путина, который обладает званиями мастера спорта по дзюдо и самбо, пользуется непререкаемым авторитетом в борцовском сообществе.

На сегодня 67 международных федераций допускают спортсменов из России. Разрешение получили более 4,2 тыс. атлетов. На 40 чемпионатах мира и Европы завоевано 112 медалей против 71 – годом ранее. Прогресс налицо.

Кроме того, в 2025 году Россия выиграла четыре прецедентных арбитража, восстановив в правах лыжников, саночников, бобслеистов и наш настольный теннис. Восстановлен статус Паралимпийского комитета России. Наша страна впервые за годы избрана в Комитет ЮНЕСКО по борьбе с допингом, а студенты приняли участие в Универсиаде», – сказал Дегтярев.