Ларратт поборется с Лалетиным на февральском East vs West вместо Сагинашвили
Ларратт поборется с Лалетиным на турнире по армрестлингу в феврале.
Канадский армрестлер Девон Ларратт поборется на левую руку против россиянина Виталия Лалетина на февральском EvW XXII.
Эту информацию официально подтвердили во время стрима на ютуб-канале EvW Sports с участием Ларратта и Лалетина.
Запланированная встреча Лалетина и Левана Сагинашвили была отменена из-за травмы бицепса грузинского армрестлера.
Таким образом, 28 февраля в Вене в рамках East vs West XXII встретятся Лалетин и Ларратт. В апреле они снова поборются на турнире в Германии, но уже на правую руку.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: EvW Sports
