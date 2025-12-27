Ларратт поборется с Лалетиным на февральском East vs West вместо Сагинашвили

Ларратт поборется с Лалетиным на турнире по армрестлингу в феврале.

Канадский армрестлер Девон Ларратт поборется на левую руку против россиянина Виталия Лалетина на февральском EvW XXII.

Эту информацию официально подтвердили во время стрима на ютуб-канале EvW Sports с участием Ларратта и Лалетина.

Запланированная встреча Лалетина и Левана Сагинашвили была отменена из-за травмы бицепса грузинского армрестлера.

Таким образом, 28 февраля в Вене в рамках East vs West XXII встретятся Лалетин и Ларратт. В апреле они снова поборются на турнире в Германии, но уже на правую руку.