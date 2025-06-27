  • Спортс
  • Единоборства
  • Новости
  • Инал Тасоев: «Мы не просим денег, машин или квартир. Просим элементарного человеческого отношения к спорту в Северной Осетии»
0

Инал Тасоев: «Мы не просим денег, машин или квартир. Просим элементарного человеческого отношения к спорту в Северной Осетии»

Дзюдоист Инал Тасоев рассказал о проблемах в спорте в Северной Осетии.

«Я вижу все, что происходит, и мне от этого становится тяжело. Не только футбол страдает, все виды спорта. Стадион реально сколько лет не могут построить? Где деньги, куда они уходят, в чем проблема? Еще 3 года назад должны были открыть, а все никак.

Команду распустили, ребята ушли, зарплат нет. Хотя футболисты у нас классные. Да вообще Осетия богата на таланты. Возьмем Арсена Фадзаева, двукратного олимпийского чемпиона. Человек не просто не проигрывал в вольной борьбе, он 6,5 лет не отдавал никому даже балла!

А Артур Таймазов? Трехкратный олимпийский чемпион (впоследствии двух золотых лишен из-за обвинений в допинге – Спортс’‘). Тамерлан Тменов – еще одна легенда, один из королей нашей весовой категории. Сослан Андиев – наш первый олимпийский чемпион по вольной борьбе. Заурбек Сидаков. В армрестлинге крутые ребята. Мурат Гассиев в боксе, Аслан Карацев в теннисе, Аида Шанаева в фехтовании – у нас в самых разных сферах есть успехи.

Вот только у многих – никакой поддержки. Вольная борьба – национальный вид спорта, а все в очень плачевном состоянии. При том что там не нужны миллиардные суммы. Но не хватает элементарной поддержки, ощущения, что нас ценят. Хотя мы ничего плохого обществу-то не приносим.

Вот выиграл я чемпионат мира, и даже если один маленький ребенок увидит это по телевизору и скажет, что хочет так же – это огромное достижение. Он не в плохую компанию попадет, а будет впитывать кодекс дзюдо, который поможет и по жизни.

Мы не просим денег, машин или квартир. Просим элементарного человеческого отношения к спорту в нашей республике», – сказал двукратный чемпион мира.

Разговор с сильнейшем дзюдоистом планеты, после которого вы захотите пожать ему руку

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
дзюдо
logoИнал Тасоев
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Единоборства в Telegram
Материалы по теме
Инал Тасоев: «Сила – в Боге, в правде. Не в омах, как некоторые умничают»
46сегодня, 10:07
Инал Тасоев: «Если человек пытается меня задеть, становится его жалко. Потому что вижу, как ему может быть больно»
сегодня, 10:02
Инал Тасоев: «ММА – мечта, которая никогда не исполнится. Не хочу менять курс, потому что уже выбрал дзюдо»
сегодня, 09:59
Главные новости
Инал Тасоев: «Сила – в Боге, в правде. Не в омах, как некоторые умничают»
46сегодня, 10:07
Инал Тасоев: «Если человек пытается меня задеть, становится его жалко. Потому что вижу, как ему может быть больно»
сегодня, 10:02
Инал Тасоев: «ММА – мечта, которая никогда не исполнится. Не хочу менять курс, потому что уже выбрал дзюдо»
сегодня, 09:59
Захарова об отмене ЧЕ по кикбоксингу в Молдове: «Позор для режима Санду. Выглядит как несусветнейшая и необъяснимая глупость»
54вчера, 15:50
Лалетин отказался от поединка с Ларраттом из-за неопределенности с визой и может покинуть East vs West
224 июня, 18:28
Призер Олимпиады по дзюдо Нифонтов стал вице-премьером и министром спорта Ставропольского края
24 июня, 09:58
Тасоев о недопуске в Париж-2024: «Несправедливость, которая с нами случилась, подталкивала на мысли, что уже не было такого желания выступать на Олимпиаде»
23 июня, 10:55
Тасоев о победе на ЧМ-2025: «Ринер сказал мне: «Дружище, ты стоишь на заслуженном месте, и я тебя поздравляю». Было приятно»
123 июня, 10:46
В WKF извинились перед Федерацией кикбоксинга России за ситуацию с отменой чемпионата Европы
11622 июня, 13:01
Инал Тасоев: «Думаю, наша встреча с Ринером неизбежна. Это схватка, которую ждут многие»
222 июня, 06:49
Ко всем новостям
Последние новости
Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо
21 ноября 2024, 12:37
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
22 августа 2024, 20:13
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 09:25
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
19 февраля 2024, 08:27
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
10 октября 2023, 11:25
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
427 июня 2023, 16:48
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
12 июня 2023, 06:41
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»
16 мая 2023, 18:59
«Храмцов максимально готов. Но сейчас любой соперник может стать непростым». Тренер Лашпанов о возможном допуске к ЧМ
6 мая 2023, 17:20
В Екатеринбурге завершилось первенство России среди юниоров
23 марта 2023, 12:20Реклама