Инал Тасоев: «Мы не просим денег, машин или квартир. Просим элементарного человеческого отношения к спорту в Северной Осетии»

Дзюдоист Инал Тасоев рассказал о проблемах в спорте в Северной Осетии.

«Я вижу все, что происходит, и мне от этого становится тяжело. Не только футбол страдает, все виды спорта. Стадион реально сколько лет не могут построить? Где деньги, куда они уходят, в чем проблема? Еще 3 года назад должны были открыть, а все никак.

Команду распустили, ребята ушли, зарплат нет. Хотя футболисты у нас классные. Да вообще Осетия богата на таланты. Возьмем Арсена Фадзаева, двукратного олимпийского чемпиона. Человек не просто не проигрывал в вольной борьбе, он 6,5 лет не отдавал никому даже балла!

А Артур Таймазов? Трехкратный олимпийский чемпион (впоследствии двух золотых лишен из-за обвинений в допинге – Спортс’‘). Тамерлан Тменов – еще одна легенда, один из королей нашей весовой категории. Сослан Андиев – наш первый олимпийский чемпион по вольной борьбе. Заурбек Сидаков. В армрестлинге крутые ребята. Мурат Гассиев в боксе, Аслан Карацев в теннисе, Аида Шанаева в фехтовании – у нас в самых разных сферах есть успехи.

Вот только у многих – никакой поддержки. Вольная борьба – национальный вид спорта, а все в очень плачевном состоянии. При том что там не нужны миллиардные суммы. Но не хватает элементарной поддержки, ощущения, что нас ценят. Хотя мы ничего плохого обществу-то не приносим.

Вот выиграл я чемпионат мира, и даже если один маленький ребенок увидит это по телевизору и скажет, что хочет так же – это огромное достижение. Он не в плохую компанию попадет, а будет впитывать кодекс дзюдо, который поможет и по жизни.

Мы не просим денег, машин или квартир. Просим элементарного человеческого отношения к спорту в нашей республике», – сказал двукратный чемпион мира.

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