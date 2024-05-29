Минина о РПП у спортсменов: «Люди не едят, а им надо выполнять нереальные физические нагрузки. Хочется, чтобы на первое место всегда ставили здоровье»

Тхэквондистка Татьяна Минина рассказала о проблеме РПП в спорте.

– На курсах ты отучилась на нутрициолога (специалист в области правильного питания). Что тебя привело туда?

– Лет пять назад я не могла представить своего дня без кофе с круассаном. Я люблю булочки, но у меня в одно время были проблемы с весом. Я выигрывала поединки, но задыхалась после боя. Мне было очень плохо.

2020-й год стал переломным. В это время многие задумались о своем здоровье. Я попросила подругу подарить мне курс, там была «нутрициология для себя». Училась около месяца.

В прошлом году я прошла уже полноценное обучение – около года, получила диплом гособразца. Это что-то типа магистратуры.

– Проблема расстройства пищевого поведения распространена в российском спорте?

– В тех видах спорта, где есть весовые категории – да, распространена. В гимнастике и фигурном катании, я думаю, еще больше. Там серьезная гонка за результатом, за место под солнцем.

Люди не едят, а им надо выполнять нереальные физические нагрузки. Мне это не очень понятно. Без еды организм может быть в шоке и все равно не отдать лишний килограмм.

– С этим нужно что-то делать?

– Хочется, чтобы на первое место всегда ставили не результат, а здоровье. И тогда общая картина будет лучше. Спорт спортом, но, когда на ребенка давят родители и тренеры, требуя результата – ничего хорошего из этого не получается.

У нас в семье было не так. Меня с братом отдали в спорт, чтобы мы просто были заняты делом, чтобы развивались физически, были здоровы. Детям могут обещать, что они потом будут зарабатывать на жизнь спортом, но это очень большой риск, – сказала серебряный призер Олимпиады-2020.