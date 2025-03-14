Прогнозы от спортивных аналитиков компании 1xBet на захватывающие матчи выходных 15-16 марта

ФИНАЛ КУБКА АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. «Ливерпуль» — «Ньюкасл» 16.03 в 21:30

Третий по силе турнир в Англии, который стал бы прекрасным дополнением квадрупулла от «Ливерпуля». К сожалению, банда в красном не сможет побороться за 4 титула, так как уже вылетела из Лиги Чемпионов и Кубка Англии. Но все же выиграть два трофея в дебютной для тренера сезоне и прощальном для лидеров команды – это большое достижение.

Последние игры «Ливерпуля» оставляют смешанные чувства. Поражение от ПСЖ, ничья в ливерпульском дерби и сенсационный проигрыш в матче с «Плимутом». Не понятно как будет настроен коллектив Арне Слота к финальному матчу, учитывая фактор “последнего сезона” у Салаха, Трента и Ван Дейка. «Ньюкасл» же наоборот заряжен на успех в финале, так как сезон, откровенно идёт к провалу, а подсластить горечь поражений в АПЛ, можно ярким завоеванием титула Кубка Лиги.

Эксперты компании 1XBET оценили вероятность победы «Ливерпуля» в 58% , а их соперника «Ньюкасл» – в 19%. Коэффициенты на матч говорят, что явным фаворитом считается клуб из Ливерпуля. Но это только цифры, а что говорит ментальное состояние игроков перед финалом?

Наш прогноз: ничья в основное время. Финал, даже несмотря на статус турнира, всегда тревожное мероприятие. «Ньюкасл», который так давно сидит без трофеев, явно будет опасаться атак соперника. А у «Ливерпуля» возможен страх остаться без Кубка Лиги, как это было с Лигой Чемпионов. Всё решится либо в дополнительное время, либо в серии пенальти.

29-ый тур АПЛ. «Арсенал» — «Челси» 16.03 18:30

Настоящий триллер ожидает нас на Эмирейтс в воскресенье. Лондонское дерби, “красное” против “синего”.

Подопечные Микеля Артеты уже попрощались с шансами на завоевание трофея английской Премьер-Лиги. Все взоры будут направлены на Лигу Чемпионов. В домашнем матче против принципиального соперника проигрывать не хочется, да и скоро наступает международная пауза, перед которой нужно зарядить команду на три очка. «Челси» же также ведет борьбу в Еврокубках, правда в Лиге Конференций. С горем пополам “синие” прошли в четвертьфинал турнира, а значит нужно сосредоточиться на попадании в зону Лиги Чемпионов на следующий сезон. Обе команды конкурируют за место в четверке, а значит для всех этот матч имеет значение.

Аналитический состав 1XBET подытожил статистику и пришел к мнению, что «Арсенал» фаворит встречи. Их шанс на победу оценили в 53%, а их виз-а-ви из синей части города в 22%. Каким цветом окрасится Лондона: синим или красным?

Наш прогноз: Тотал матча 2.5Б. Учитывая, атакующий потенциал «Арсенала», а также слабую вратарскую позицию “синих”, можно предположить, что голов будет много. Но не стоит забывать и про «Челси», где есть игроки, способные оформить разницу в матче.

28-ой тур Ла Лиги. «Атлетико Мадрид» — «Барселона» 17.03 01:00

Главное событие уходящей недели состоит в ночь с воскресенья на понедельник. В матче за первую строчку Чемпионата сразятся два гранда испанского футбола. «Атлетико Мадрид» — «Барселона» станет кульминацией всей Ла Лиги.

После обидного поражения от соседей из Мадрида «Атлетико» может переключиться на завоевание чемпионата. Команда Симеоне очень заряжена на успех, а новички команды показывают, что подходят под нрав бешеного тренера. «Барселона» в свою очередь прекрасно проводит сезон, ведет борьбу за требл и явно хочет подзаработать.

Экспертам не удалось понять кто фаворит этой встречи, однако 1XBET оценивает «Барселону» фаворитом встречи, но лишь с небольшим преимуществом – 31% на 43%. Вероятность ничьи по мнению экспертов крайне велика.

Выбрать кто станет победителем этого матча практически невозможно. Решат игру некоторые факторы, которые не будут видны обычному зрителю. Поэтому, для любителей не рисковать, компания 1XBET застрахует ставку на этот матч и вернет до 20 000 в случае неудачного прогноза.



Наш прогноз: ничья. Боги футбола очень благосклонны к…«Реал Мадриду». В данном случае, команде Карло Анчелотти прилетит приятный подарок от их соперников по чемпионату, которые сыграют вничью и дадут “сливочным” подняться на первую строчку.