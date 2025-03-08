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Перейра – Анкалаев: игроки BETCITY оценили шансы россиянина стать чемпионом UFC

В ночь на 9 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 313, главным событием которого станет поединок за титул в полутяжелом весе между бразильцем Алексом Перерой и  россиянином Магомедом Анкалаевым.

Перейра – действующий чемпион в дивизионе полутяжеловесов. Предстоящий бой станет для него четвертой защитой титула. 37-летний бразилец обладает впечатляющей ударной мощью – 10 из 12 своих побед он одержал нокаутом.

Анкалаев – первый номер в рейтинге дивизиона. 32-летний спортсмен во второй раз подерется за титул. Первая попытка завершилась неудачно. В декабре 2022 года встреча россиянина с Яном Блаховичем закончилась вничью, и пояс остался у бойца из Польши.

Всего за карьеру Анкалаев провел 21 поединок, в 19 из которых победил, один свел вничью и в одном уступил. На счету уроженца Дагестана 10 побед нокаутами.

Аналитики BETCITY отдают небольшое предпочтение Анкалаеву. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.80, вероятность успеха действующего чемпиона оценивается в 2.10, ничья идет за 50.0.

Эксперты считают, что поединок не продлится все пять раундов и предлагают кэф 1.41 на досрочную победу одного из соперников. Финиш в исполнении Анкалаева идет за 2.85, на досрочный триумф Перейры дают 2.45.

Игроки BETCITY разошлись во мнениях относительно фаворита боя. 48% от общего числа ставок на исход отдано на победу Перейры, 50% пришлось на Анкалаева, 2% – на ничью.

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Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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