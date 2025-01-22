Топовые матчи КХЛ: разборки на Востоке – в аналитике Olimpbet

«Трактор» (Челябинск) – «Сибирь» (Новосибирск). 22 января, 19:00 (время Астаны)

Команды встречаются во второй раз за неделю. Первый матч завершился в серии буллитов победой «Трактора». Эксперты Olimpbet и на этот раз считают челябинский клуб однозначным фаворитом.

После гостевой победой над «Сибирью» (4:3Б) команда Бенуа Гру, также на выезде, обыграла «Нефтехимик» (4:2). Затем она вернулась на свою арену, где отпраздновала успех над «Витязем» (4:3).

Победная серия челябинского клуба составляет четыре матча. Он является лидером Восточной конференции и идет вторым во всем чемпионате, отставая от «Локомотива» на 11 очков.

За весь месяц «Трактор» остался без очков только после матча с «Металлургом», прошлогодним чемпионом, который набрал хороший ход.

У челябинцев в целом сбалансированы все линии, но особенно хорошо действует линия атаки. В 67-ми играх было заброшено 156 шайб – это второй результат всей лиги после СКА, у которого на десять голов больше.

«Трактор» редко уходит с поля, забив сопернику меньше трех раз. В декабре челябинцы успели еще и укрепить линию атаки, подписав Никиту Коростелева и Остапа Сафина. Но оба, к сожалению, быстро травмировались и пока находятся в лазарете.

Что касается «Сибири», она также выступает на Востоке, хоть и решает другие задачи. «Снеговики» замыкают зону плей-офф, а идущие следом «Лада» и «Нефтехимик» отстают всего на три и четыре очка соответственно.

Несколько неудачных матчей плюс удачное выступление конкурентов, и команда Вадима Епанчинцева окажется за пределами заветной восьмерки. Предпосылки к этому есть.

Пять последних встреч «Сибирь» завершила за пределами основного времени. Да, в предыдущих играх она не без боя проигрывала таким командам, как ЦСКА (3:4Б), «Локомотив» (2:3Б) и «Трактор» (3:4). Но перед этим не смогла уверенно обыграть и «Нефтехимик» (2:1 ОТ), который является прямым конкурентом по турнирной таблице.

«Трактор» и «Сибирь» выйдут на лед друг против друга в четвертый раз за сезон. Три предыдущих матча завершились в пользу челябинцев, и они отличались высокой результативностью.

Аналитики Olimpbet ожидают, что вероятней всего в этой встрече будет заброшено больше пяти шайб.

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Авангард» (Омск). 22 января, 19:00

В этом матче будут выяснять отношения два крепких середняка Востока. Эксперты Olimpbet отдают хозяевам совсем небольшое предпочтение.

«Автомобилист» возвращается на домашнюю арену после успешного выезда, в рамках которого обыграл московский «Спартак» (3:2), «Салават Юлаев» (4:1) и «Сочи» (2:1). Всего же победная серия составляет шесть матчей.

С начала года подопечные Николая Заварухина, правда, упали с третьего места на пятое. Но это лишь потому, что команды в конференции идут очень плотно. Разрыв от второго места составляет два очка, и турнирный расклад может измениться в любой день.

«Автомобилист» – далеко не самая забивная команда на Западе, но зато одна из самых дисциплинированных в обороне. Кроме того, у игроков клуба хорошая статистика в блокировке бросков соперников.

«Авангард» идет в турнирной таблице сразу за клубом из Екатеринбурга, но на пятую строчку пока не претендует, так как разрыв составляет девять очков. «Ястребы» играют в более открытый хоккей, чем соперник, поэтому и забивают, и пропускают практически одинаково.

В последней игре команда Ги Буше прервала шестиматчевую победную серию, проиграв в гостях всухую «Салавату Юлаеву» (0:4). Хоть и сделала 26 бросков по воротам. При этом по реализации большинства «Авангард» уступает во всей КХЛ только «Сибири».

Матч в Екатеринбурге не закончится сухой победой одной из команд, уверены аналитики Olimpbet . Обе команды забьют хотя бы по два гола.

Источник: Olimpbet Arena