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Главные дуэли Ла Лиги: аналитика на матчи третьего тура от Olimpbet

«Атлетик» в Бильбао примет «Валенсию», а «Атлетико» и «Эспаньол» сразятся в Мадриде.

Ла Лига. «Атлетик» – «Валенсия». 28 августа, 22:00 (время Астаны)

«Львы» и «летучие мыши» – соперники, достойные друг друга. И имеют практически всегда равные шансы на успех. Достаточно сказать, что из десяти их предыдущих встреч в половине случаев сильнейший выявлен не был.

Весьма схожим и не самым удачным образом соперники начали новый сезон. За два прошедших тура они не одержали ни одной победы и обосновались в нижней части таблицы Примеры. А «оранжевые» – так и вовсе ее замыкают.

Правда, на этот раз эксперты Olimpbet считают ничью крайне маловероятным исходом, видя в басках явных фаворитов предстоящего матча: П1 – 1.63, Х – 3.97, П2 – 5.95.

А наиболее вероятный счет встречи на арене «Сан-Мамес», по мнению букмекера № 1 в Казахстане, победа хозяев 1:0 с кэфом 5.98.

Серьезное предпочтение аналитики отдают «Атлетику» и по угловым: П1 – 1.31, Х – 10.5, П2 – 4.09, которых ожидается не менее девяти: Тотал (8.5) мен – 2.41, Тотал (8.5) бол – 1.5. Удастся ли одной из этих команд одержать первую победу в сезоне?

Кстати, самую полную роспись на матчи Ла Лиги вы можете найти здесь.

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«Атлетико» – «Эспаньол». 29 августа, 00:30

Футбольное противостояние столицы Испании и главного города Каталонии – это не только сражение «Реала» и «Барселоны». Матчи «Атлетико» с «Эспаньолом» так же подходят по географическим параметрам под это определение, пусть и не столь принципиальны, как «эль-класико».

«Попугаи» вернулись в Примеру спустя год отсутствия в высшем дивизионе. Правда, их возвращение в элиту проходит очень трудно. В двух стартовых турах чемпионата команда Маноло Гонсалеса не набрала ни одного очка и даже не забила, с одинаковым счетом 0:1 уступив сначала «Вальядолиду», а затем «Реалу Сосьедад».

Что касается «Атлетико», то мадридцы с четырьмя баллами ожидаемо расположились в лидирующей группе. После гостевой ничьей в матче первого тура с «Вильярреалом» коллектив Диего Симеоне в родных стенах разгромил главную сенсацию минувшего испанского сезона «Жирону» – 3:0.

В статусе безоговорочных фаворитов мадридцы подходят и к домашней встрече с каталонцами: П1 – 1.31, Х – 5.59, П2 – 11. По мнению экспертов Olimpbet, не менее внушительным преимуществом хозяева будут обладать и в таком важном игровом аспекте, как угловые: П1 – 1.31, Х – 10.5, П2 – 4.09.

А вот по желтым карточкам самым популярным букмекером страны прогнозируется явное превосходство гостей: П1 – 3.28, Х – 3.94, П2 – 1.85.

Безусловно, шансы «Атлетико» на победу намного выше, чем у «Эспаньола». Вот только мадридцам обязательно надо помнить, что даже в тот сезон, когда «попугаи» вылетали из Примеры, они ни разу не проиграли столичной команде. Не стоит сомневаться, что отчаянное сопротивление они окажут и на этот раз.

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Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Александр Алферьев
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