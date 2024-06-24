Букмекерская контора PIN-UP KZ проводит акцию «ЕВРОЭКСПРЕСС» в честь ЕВРО 2024 с призовым фондом 10 000 000 тенге и суперпризом — электромобилем Zeekr 001 YOU.

Акция состоит из четырёх этапов, на каждом из них определяются 100 победителей. Баллы начисляются за суммы ставок и выигрышные коэффициенты.

Всего по итогам акции будет 400 победителей (по 100 на каждом из этапов). Самый удачливый игрок получит электромобиль Zeekr 001 YOU. Остальные пользователи смогут получить 100 000 тенге на реальный баланс, 500 000 тенге на бонусный счет и другие призы. Все условия акции, а также детали распределения призов можно узнать на официальном сайте букмекерской конторы PIN-UP KZ.

Участвовать в акции могут только зарегистрированные игроки с верифицированным аккаунтом. Подать заявку на участие можно после входа в личный кабинет. Активируется участие сразу на все этапы.