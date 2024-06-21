Нидерланды – Франция: прямой эфир матча чемпионата Европы в Казахстане

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22 июня Нидерланды сыграют с Францией во втором туре Евро-2024. Команде Дидье Дешама предстоит выступить без своей главной звезды. Отсутствие Мбаппе поможет Нидерландам взять очки?

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Голландия – Франция: прямая трансляция

Игра Нидерланды – Франция начнется в ночь с пятницы на субботу, 22 июня, в 00:00 по казахстанскому времени. Матч пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге. Прямую трансляцию игры покажут каналы Qazaqstan и Qazsport, а следить за всеми матчами Евро в Live-режиме можно на сайте и в приложении FONBET.

Нидерланды стартовали на чемпионате Европы победой над сборной Польши (2:1). Эта победа стала для Нидерландов третьей подряд. Эксперты FONBET оценивают вероятность четвёртой подряд коэффициентом 3.25.

Сборная Франции в первом туре с трудом обыграла Австрию (1:0). Главная потеря французов – Килиан Мбаппе. Новый форвард «Реала» из-за перелома носа пропустит второй тур. Однако в FONBET поставить на то, что Франция выиграет во втором туре, можно за 2.30.

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