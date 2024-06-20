Где смотреть Испания – Италия в Казахстане: онлайн-трансляция матча Евро-2024

В ночь с четверга на пятницу все болельщики футбола смогут насладиться игрой с одной из самых ярких вывесок группового этапа Евро-2024: в Гельзенкирхене Испания встретится с Италией в матче второго тура.

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Испания – Италия: где смотреть онлайн

Встреча между командами состоится в ночь с 20 на 21 июня по казахстанскому времени, и стартует в 00:00. Посмотреть её можно будет на каналах Qazaqstan и Qazsport, а следить за ходом матча – на сайте и в приложении FONBET.

Испания стартовала с победы, обыграв Хорватию (3:0), и считается фаворитом в матче с действующими чемпионами Европы. Поставить на Испанию в FONBET можно с коэффициентом 2.32, а на Италию – за 4.10.

Можно не угадать с результатом встречи, но в FONBET вы с лихвой можете компенсировать это благодаря розыгрышу 150 миллионов тенге и приветственному бонусу 24 000 тенге по этой ссылке.