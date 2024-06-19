Футбольное шоу «СӘЛЕМ, ЕВРО!»: испытания для звезд продолжаются

Теги Спорт Казахстана

Во втором выпуске нового безбашенного проекта сразились Сая Оразгалиева, Данияр Хизметов, Марат Алибаев и Азамат Рзагалиев.

«Сәлем, Евро!» – YouTube-шоу для любителей футбола. Участникам, признаться, далеким от самой популярной игры с мячом, пришлось выполнять неожиданные задания. Это были как вопросы на знание истории футбола, так и показательные выступления.

В финале шоу можно увидеть напряженную серию пенальти вслепую. А затем – выбор наказаний для проигравшей команды, которые лучше не видеть детям.

Ведущие проекта – Данияр Макашев и Альмира Искакова – сделали все, чтобы весело было и зрителям, и участникам.

Кстати, для самых активных комментаторов шоу предусмотрены крутые призы, включая мерч Евро 2024 и «Сәлем бонусы» от генерального спонсора – Olimpbet.

Подписывайтесь на канал «СӘЛЕМ, ЕВРО!», чтобы не пропустить другие, не менее увлекательные выпуски!

 

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