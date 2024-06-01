Финал Лиги Чемпионов!

Мало кто мог предсказать такой состав финалистов Лиги чемпионов не только в начале сезона, но и перед стартом плей-офф. В «Реал» верили больше, хотя после жеребьевки с «Манчестер Сити» многие считали их шансы минимальными.

А вот появление «Боруссии» в финале — настоящая сенсация. Дортмундцы не считались серьезными претендентами, но прошли «группу смерти», оставив позади ПСЖ, «Милан» и «Ньюкасл». В плей-офф они победили ПСВ, «Атлетико» и снова ПСЖ, дважды обыграв их 1:0.

Теперь перед командой Эдина Терзича стоит задача победить «Реал». Это будет сложно, ведь «Реал» — опытный финалист с 17 финалами и 14 победами. Интересно, что «Реал» ни разу не играл финал на «Уэмбли», тогда как «Боруссия» уже там выступала, но проиграла «Баварии» в 2013 году.

История личных встреч также на стороне «Реала»: шесть побед против трёх у «Боруссии», и пять ничьих. Вот и на этот раз эксперты 1xBet считают, что у чемпиона Испании намного больше шансов на успех в матче против пятой команды Бундеслиги. П1 – 4.82, Х – 4.255, П2 – 1.745.