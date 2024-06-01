На что ставить в финале Лиги чемпионов?

Сражение дортмундской «Боруссии» с мадридским «Реалом» – в раскладах Olimpbet.

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Реал Мадрид» (Испания). 2 июня, 00:00 (время Астаны)

Такой состав финалистов вряд ли кто-то мог спрогнозировать не просто в начале сезона, но и даже перед стартом плей-офф Лиги чемпионов. Нет, в «Реал», конечно, верили больше. Хотя многие похоронили шансы «галактикос» на продолжение борьбы за трофей сразу после того, как в четвертьфинале турнира жребий свел их с «Манчестер Сити».

А вот появление «Боруссии» в решающей битве за главный еврокубок сезона-2023/24 – самая настоящая сенсация, без всяких оговорок! Дортмундцы изначально не рассматривались в числе серьезных претендентов на победу в ЛЧ. Но «шмели» выжили в «группе смерти», оставив позади себя ПСЖ, «Милан» и «Ньюкасл», а потом принялись творить чудеса в плей-офф.

В 1/8-й немцы достаточно уверенно справились с ПСВ из Нидерландов. Затем «Боруссия» с ног на голову перевернула ход четвертьфинального противостояния с мадридским «Атлетико», но не успокоилась и на этом! В битве за путевку в решающий матч ЛЧ-2023/24 дортмундцы, как и на групповом этапе, сошлись с «Пари Сен-Жермен» и дважды их обыграли с одинаковым счетом 1:0 – сначала дома, а потом и в гостях.

Хватит ли у коллектива Эдина Терзича прыти на третий подвиг по расписанию? В футболе, конечно, все возможно, особенно в одном отдельно взятом матче, но справиться со «сливочными» «черно-желтым» будет невероятно сложно.

Карло Анчелотти и его команда имеют колоссальный опыт участия, а самое главное, побед в подобных сражениях. Для «Реала» это будет уже 18-й финал в Лиге/Кубке чемпионов, а из 17-ти предыдущих «королевский клуб» выиграл 14!

Но вот что любопытно: ни разу мадридцы не спорили за трофей на «Уэмбли», хотя главный английский стадион шесть раз принимал у себя финалы, в том числе – один с участием «Боруссии». Правда, тот матч вышел для «шмелей» неудачным, они проиграли соотечественникам из «Баварии» со счетом 1:2. Впрочем, есть в активе клуба из Дортмунда и одна победа в главном еврокубке, который она выиграла по итогам сезона-1996/97.

Регалии соперников по ближайшему финалу, конечно, несопоставимы. Статистика их личных взаимоотношений также в пользу «галактикос»: шесть побед у «Реала», три – в активе «Боруссии», пять раз соперники расходились миром.

Вот и на этот раз эксперты Olimpbet считают, что у чемпиона Испании намного больше шансов на благоприятный исход в споре с пятой командой по итогам первенства Бундеслиги: П1 – 5.18, Х – 4.38, П2 – 1.64.

Букмекер № 1 в Казахстане считает «Реал» фаворитом и по угловым: П1 – 3.1, Х – 9.25, П2 – 1.55. И только по желтым карточкам аналитики Olimpbet отдают предпочтение номинальным хозяевам финала: П1 – 2.14, Х – 4, П2 – 2.6.

А для тех, что не боится рисковать, самый популярный букмекер страны приготовил на финал очень заманчивые спецпредложения.

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Источник: Olimpbet Arena