Сражение за места в финале начинается!

Первые полуфинальные битвы Olimpbet-Кубка Казахстана – в котировках букмекеров.

«Тобол» (Костанай) – «Атырау» (Атырау). 29 мая, 18:00 (время Астаны)

Костанайский клуб угодил в затяжной кризис. «Тобол» проиграл трижды подряд, два раза уступив в рамках чемпионата и неудачно стартовав в розыгрыше Кубка лиги. Причем в этих матчах «комбайнеры» не забили ни одного мяча.

В последний раз команда под управлением Милича Чурчича одержала победу восьмого мая в четвертьфинале Olimpbet-Кубка Казахстана, выбив из розыгрыша «Астану». И вот теперь у «Тобола» будет возможность прервать свою неудачную серию в этом же турнире.

Однако наверняка соперник костанайцев будет против. «Атырау» набрал неплохой ход: «нефтяники» в минувшем туре Премьер-лиги смогли сыграть вничью с действующим чемпионом страны «Ордабасы», а до этого одолели «Астану» и выбили из Кубка «Кайрат».

В этом сезоне «Тобол» с «Атырау» еще не встречались, а вот в прошлом году их пути пересекались четырежды, причем два раза – на той же стадии Кубка, что и сейчас, в полуфинале. Тогда оба матча остались за «желто-зелеными» с одинаковым результатом 1:0. А затем «комбайнеры» завоевали и трофей.

И сейчас эксперты Olimpbet считают костанайцев безоговорочными фаворитами первого полуфинального матча: П1 – 1.66, Х – 3.45, П2 – 5.6.

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«Актобе» (Актобе) – «Елимай» (Семей), 20:00

«Актобе» и «Елимай» вместе лидируют в Премьер-лиге, теперь же им предстоит в двухраундовом споре разыграть путевку в решающую стадию Olimpbet-Кубка Казахстана.

Это полуфинальное противостояние ожидается с особым интересом. Прямо сейчас Актобе и Семей смело можно назвать футбольными центрами страны, стадионы в этих городах заполняются под завязку на каждом матче.

Ажиотаж вокруг их очного спора подогревается еще и тем обстоятельством, что в межсезонье «Елимай» возглавил Андрей Карпович. Ранее он тренировал «красно-белых» и дважды привел к медалям первенства.

Так что Андрею Владимировичу, как и нескольким футболистам, вместе с ним переехавшим в Семей, горячий прием на «Центральном» стадионе Актобе обеспечен.

Ранее эти клубы между собой не соперничали, а явным фаворитом их первой встречи аналитики Olimpbet считают «Актобе»: П1 – 1.74, Х – 3.75, П2 – 4.39.

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