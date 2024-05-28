Много спорта? Получи фрибет!

Теги Спорт Казахстана

Совсем скоро пройдет финал Лиги Чемпионов, а на кортах Франции уже начался очередной Турнир Большого Шлема – Ролан Гаррос. Всем нам хочется поймать удачу и начать получать выигрыши со всех крупных спортивных событий. 

Компания 1xBet подготовила классную акцию, в которой новые пользователи могут получить гарантированную бесплатную ставку. 

Условия получения фрибета максимально просты. Необходимо пройти идентификацию на своем новом аккаунте. Но что такое “идентификация”?

Идентификация – простой формат подтверждения личности. Это важный шаг, который помогает обеспечить безопасность всех пользователей компании 1xBet. Пройдя идентификацию, 1xBet может гарантировать безопасность их личной информации и сделок. Кроме того, идентификация позволяет предотвращать мошенничество и несанкционированный доступ к аккаунтам, что делает сервис еще надежнее для всех. 

Как получить бонус?

–Зарегистрируйтесь на сайте или в приложении 1xBet

–Пройдите идентификацию и активируйте номер мобильного телефона на сайте или в приложении

Получите гарантированный фрибет на сумму 2500 тенге.

Главный спонсор спортивных эмоций точно знает как сделать просмотр спорта ещё интереснее! Переходи на сайт или скачивай приложение 1xBet и участвуй во множестве акций. Болей за своих фаворитов вместе с 1xBet!

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