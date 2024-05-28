Много спорта? Получи фрибет!

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Условия получения фрибета максимально просты. Необходимо пройти идентификацию на своем новом аккаунте. Но что такое “идентификация”?

Идентификация – простой формат подтверждения личности. Это важный шаг, который помогает обеспечить безопасность всех пользователей компании 1xBet. Пройдя идентификацию, 1xBet может гарантировать безопасность их личной информации и сделок. Кроме того, идентификация позволяет предотвращать мошенничество и несанкционированный доступ к аккаунтам, что делает сервис еще надежнее для всех.

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