Успейте принять участие в новой акции от Olimpbet

Поездку на финал ATP в Турине и тысячи других призов можно выиграть, делая прогнозы на события турниров Большого шлема. Букмекер №1 в Казахстане объявил новую масштабную акцию Grand Slam Challenge.

Весь будущий год Olimpbet будет дарить подарки любителям королевской игры. К каждому из турниров Большого шлема букмекер №1 в Казахстане подготовил крупные розыгрыши – с техникой и фрибетами. А в заключении среди участников Grand Slam Challenge будет разыграна путевка на финал ATP в Турине.

Старт новой акции от Olimpbet приурочен к турниру Australian Open, который проходит в Мельбурне с 14 по 28 января. По его итогам будет разыграна первая часть призового фонда в 10 миллионов тенге.

В числе призов: MacBook Pro, три iPhone 15, пять Playstation 5, а также десятки умных часов, колонок, фрибеты и фирменный мерч Grand Slam Challenge.

Первый розыгрыш Grand Slam Challenge состоится 31 января, в 19:00 по времени Астаны. Его победители определятся с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире на YouTube-канале Olimpbet Play.

Условия Grand Slam Challenge:

– подтвердить участие, нажав кнопку «Участвовать» на странице акции;

– заключить пари на событие в разделе «Большой теннис» на сайте или в приложении Olimpbet.kz до 28 января 2024 года включительно;

– минимальная сумма ставки – 4000 тенге на событие ординар (с коэффициентом от 1.5) или экспресс (с коэффициентом от 1.8);

– подписаться на канал Olimpbet Play.

Чем больше ставок, тем больше вероятность выигрыша. Подробные условия читайте на странице Grand Slam Challenge, 21+.

Также букмекер №1 в Казахстане предлагает акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице «100% CASHBACK». Помните об ответственной игре.