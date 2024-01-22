Суперкубок Италии и середняки АПЛ – в аналитике Olimpbet

В ночь с понедельника на вторник в Эр-Рияде определится обладатель Суперкубка Италии, а в чемпионате английской Премьер-лиги завершится 21-й тур.

Суперкубок Италии. Финал. «Наполи» – «Интер». 23 января, 01:00 (время Астаны)

В решающей битве за Суперкубок Италии, разыгрываемый в Саудовской Аравии, сошлись команды, которые еще до старта мини-турнира считались главными фаворитами в борьбе за трофей. Это действующий чемпион Серии А и обладатель Кубка страны.

Причем своих соперников по полуфиналу что «Наполи», что «Интер» будто бы и не заметили, разгромив с одинаковым результатом 3:0 «Фиорентину» и «Лацио».

Чего же ждать от очной встречи двух триумфаторов прошлого итальянского сезона? Если взглянуть на актуальную таблицу национального чемпионата, то без труда можно увидеть 20-очковую пропасть между ближайшими соперниками. Кстати, пока «нерадзурри» играют на футбольных полях Эр-Рияда, они лишились лидерства в Серии А, их обошел «Ювентус». Так что это обстоятельство наверняка сидит в головах игроков миланского клуба.

Что касается неаполитанцев, то для них победа в Суперкубке – едва ли не единственная возможность спасти провальный сезон. Во внутреннем первенстве они идут лишь девятыми, а из розыгрыша Кубка Италии бесславно вылетели еще на стадии 1/8 финала, разгромно уступив на своем поле «Фрозиноне» 0:4.

Есть, конечно, еще Лига чемпионов, но там «адзурри» добрались пока только до первого раунда плей-офф, где в соперниках не кто-нибудь, а «Барселона». А тут до титула осталось выиграть всего один матч, в котором произойти может все, что угодно.

Однако аналитики Olimpbet практически не верят в успех «Наполи», который по ходу текущего сезона уже был бит «Интером» 3:0, причем в родных стенах: П1 – 5.16, Х – 4.07, П2 – 1.68.

А больше всех шансов забить в матче на арене «Аль-Авваль Парк», по мнению букмекера № 1 в Казахстане, имеет форвард «черно-синих» Лаутаро Мартинес – кэф на такой исход равен 1.98.

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АПЛ. 21-й тур. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Вулверхэмптон». 23 января, 01:45

Программу 21-го тура английской Премьер-лиги закрывает матч типичных середняков чемпионата. Перед очной встречей «Брайтон» опережает «Вулверхэмптона» на три очка, поэтому нетрудно подсчитать: в случае выездной победы «волки» догонят чаек, находящихся сейчас на восьмом месте в таблице.

Учитывая, что команда Гари О`Нила выиграла три предыдущих матча АПЛ (у «Челси», «Брентфорда» и «Эвертона»), а коллектив Роберто де Дзерби на этом же отрезке одержал всего одну победу, можно предположить, что «волки» сейчас находятся в более лучших кондициях, чем «чайки».

А тут еще у хозяев огромные проблемы с составом. Травмированы сразу два лидера: Ансу Фати и Йоэл Велтман. Но следует ли считать гостей фаворитами предстоящего противостояния?

Если взглянуть на статистику взаимоотношений этих соперников, то она просто ужасающая для «Вулверхэмптона», который проиграл четыре последних очных встречи с общим счетом 3:16! В матче первого круга текущего первенства «Брайтон» одержал крупную победу на выезде – 4:1. Так неужели в домашних условиях шансов на благоприятный исход с удобным противником у футболистов «Альбион» будет меньше?

Эксперты Olimpbet полагают, что у «Брайтона» отличные перспективы продлить свою успешную серию, чем у «Вулверхэмптона» прервать ее: П1 – 1.65, Х – 4.24, П2 – 4.93. При этом самый популярный букмекер страны склоняется к тому, что матч на арене «Фалмер» порадует болельщиков результативностью и снова станет «верховым»: Тот (2.5) М – 2.28, Б – 1.6.

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