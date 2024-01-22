Строитель из Талдыкоргана выиграл квартиру от Olimpbet

Букмекер №1 в Казахстане подвел итоги главной акции года – «Көп рақмет».

27 декабря в прямом эфире YouTube-канала Olimpbet Play стал известен обладатель главного приза акции «Көп рақмет». Талдыкорганец Аслан Джолдасбаев узнал о выигрыше благодаря звонку от Olimpbet. По словам победителя, он с трудом поверил в такую удачу, хотя ранее уже выигрывал фрибеты от самого щедрого букмекера страны.

Однако все сомнения исчезли, когда Абзал Калиев, директор по развитию Olimpbet в Казахстане, вручил Аслану ключи от квартиры в новом жилом комплексе столицы.

Аслан является активным спортивным фанатом. Любит футбол, «топит» за сборную Казахстана и клуб «Жетысу» из родного Талдыкоргана. Также следит за лигой UFC и болеет за Шавката Рахмонова.

Прогнозами на спортивные события он увлекается с 2020 года, причем делает это только в Olimpbet. Как правило, Аслан ставит на футбол, и в итоге одно из таких пари и осчастливило его и его семью.

Осматривая новое жилье, победитель делился переполняющими его эмоциями:

«У меня растут дети, поедут учиться в столицу. Наверное, оставим квартиру для них».

Всего же в ходе акции «Көп рақмет» самый щедрый букмекер страны подарил своим клиентам более 10 тысяч призов. На YouTube-канале Olimpbet Play прошло три розыгрыша, в которых казахстанцы выигрывали премиальные ноутбуки и смартфоны, смарт-телевизоры и игровые приставки, а также наушники, роботы-пылесосы, другие полезные гаджеты для дома и тысячи фрибетов.

Кроме того, в рамках «Көп рақмет» прошло три спортивных фестиваля. Жителей Караганды, Актобе и Алматы Olimpbet зарядил незабываемой новогодней атмосферой с аттракционами и горой призов.

Выиграв главный приз акции, Аслан Джолдасбаев подтвердил, что не зря столько лет оставался верным букмекеру №1 в стране.

– Спасибо, Olimpbet! Сейчас осознаю, что действительно вы в Казахстане на первом месте. Честный и надежный букмекер. А казахстанцам в новом году хочу пожелать верить в свои мечты. Всё реально! – сказал напоследок победитель.

Поздравляя Аслана, Абзал Калиев и ведущая Кариша уверили, что на этом щедрые розыгрыши от самого популярного букмекера страны не заканчиваются. В 2024 году клиентов ждут не менее крутые события.

Например, сейчас Olimpbet объявил о старте акции Grand Slam Challenge. Участвуя в ней, можно выиграть поездку на финал ATP в Турине и другие призы, делая прогнозы на события турниров Большого шлема.